Exacadémicos despiden a Héctor

La muerte de Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La Academia, sacudió al mundo del espectáculo. El cantante de 47 años falleció por causas aún desconocidas.

La noticia se dio a conocer a través de un mensaje publicado en las redes sociales de Azteca, donde lamentaron su fallecimiento y expresaron sus condolencias a la familia del intérprete. Tras el anuncio, varios de los excompañeros de Héctor se sumaron a las muestras de solidaridad y compartieron emotivos mensajes y despedidas para su amigo, con quien compartieron no solo proyecto televisivo, sino una estrecha amistad. Uno de los primeros en pronunciarse fue Yahir, quien mediante sus historias de Instagram, publicó una fotografía de su amigo y una pequeña pero sincera dedicatoria: “Dios mío, qué tristeza. Un fuerte abrazo a toda su familia y cercanos. Te recordaré siempre con mucho cariño viejo”.

Condolencias

Por su parte, Myriam Montemayor, la primera ganadora del reality, se dijo sumamente afectada por la noticia y recordó a Zamorano como un gran hombre y amigo incondicional. “Cuando el alma y el corazón duelen, tenemos la música que nos unió para expresarlo. Gracias por tu cariño y amistad sincera e incondicional. Dios te bendiga, te reciba y abrace con su amor infinito”, escribió.

Estrella evocó todos los momentos que pasaron juntos y, afirmó, que pese a que su amigo ya no esté con ella, lo que vivieron quedará siempre guardado en su corazón. “Hoy emprendes un vuelo hacia la paz infinita. Yo me quedo aquí, con tantos recuerdos de esos años que compartimos. Las carcajadas que aparecían cuando menos lo esperábamos, todo lo que vivimos cuando compartíamos casa, los viajes, las pláticas y hasta las largas noches de Nintendo que parecían no acabar nunca”, externó.

María Inés Guerra también dio el último adiós a Héctor, y aprovechó el momento para recordar el lazo que la unirá por siempre a sus excompañeros: “Algo en común nos mantendrá unidos para siempre: compartir el corazón y el esfuerzo en el escenario. El amor por la música y tu presencia que siempre confortaba. Descansa en paz. Amor y más amor para ti hasta el cielo”. Finalmente, Nadia escribió: “No tengo palabras amigo. Me aferro a la esperanza de encontrarte en la eternidad. Te quiero mi Hetorín”.

Hasta la tarde del martes no se habían detalles del fallecimiento; sin embargo, en los últimos años el propio cantante habló públicamente sobre el fuerte episodio de depresión que atravesaba, tema que incluso abordó en entrevistas y a través de sus redes sociales.