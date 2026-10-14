Excluyeron a Timbiriche de su historia

Erik Rubín no se quedó callado ante el estreno de la serie sobre Timbiriche y reclamó que hicieran una producción inspirada en la historia del grupo, pero sus integrantes no participaron ni recibirán regalías.

En el podcast Pipiris Nights, de “Apio” Quijano, el cantante contó que inicialmente hubo un acercamiento con ellos, pero después dejaron de tener noticias del proyecto. “Nosotros no tenemos nada que ver. ¡Qué huevos! En algún momento hubo un acercamiento, pero no volvimos a saber más. Y de ahí nos enteramos que ya la habían grabado”, explicó.

Cuando “Apio” le preguntó si recibirían algún pago por la serie, Erik respondió tajante: “Nada”.

Sin derechos

Rubín también reveló que el nombre de Timbiriche pertenece a Televisa, por lo que los integrantes necesitan llegar a acuerdos para utilizarlo. “Hemos llegado a ‘deals’ (acuerdos) donde nos lo prestan y, a cambio, hacemos un especial de televisión o cosas así”, detalló.

El cantante reconoció que le resulta extraño no tener control sobre un proyecto relacionado con su trayectoria. “Rarísimo no ser parte de algo que te pertenece: mi grupo, mi nombre, mi historia”, lamentó. “Apio” también mostró su inconformidad: “Se me hace tan incorrecto. Se me hace muy bajo lo que están haciendo. No me parece”.