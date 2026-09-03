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Exconvento tendrá mucha actividad

Septiembre 03 del 2026
Rubiel Antonio Gamboa Munzza, director general del Exconvento de Santo Domingo. Cortesía
Rubiel Antonio Gamboa Munzza, director general del Exconvento de Santo Domingo. Cortesía

El centro cultural Exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Chiapa de Corzo dio a conocer toda su programación para el mes de septiembre, por lo que invitar a disfrutar esta extensa cartelera cultural.

A través de un video, Rubiel Antonio Gamboa Munzza, director general del Exconvento Santo Domingo adelantó que la actividad inicia este 3 de septiembre con un taller de elaboración de tamal de chipilín a partir de las 10 de la mañana.

Para 4 de septiembre está programada la proyección de varias videocápsulas informativas sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. Posteriormente, el 8 de septiembre, se llevará a cabo la celebración del Día Estatal de la Mujer, por lo que esta será una fecha especial para reconocer a las mujeres del pueblo de Chiapa de Corzo.

Literatura y tradición

El 11 de septiembre se presentará el libro Hurjos, del Dr. Joaquín Ramírez Aguilar, a partir de las 5 de la tarde. Mientras que el 12 de septiembre continuará la tradición de la Tarde Chiapaneca, por lo que Gamboa Munzza reiteró la invitación al público en general a ser parte de esta festividad.

Asimismo, el día 19 de septiembre se impartirá un taller de tanatología y sobre cómo se puede aprender a vivir a través de la pérdida. “El 20 de septiembre tendremos la presentación de un libro muy importante, donde un conjunto de chiapanecos podrá expresar aquellos poemas dedicados a Dios y a la vida. Después, el día 21 de septiembre los invitamos para que puedan estar atentos a las videocápsulas informativas sobre el Día Mundial por la Paz”, indicó Gamboa Munzza.

Agregó que el 24 de septiembre se proyectará la película Romeo y Julieta, y el 26 de septiembre, el centro cultural albergará el Encuentro de Escritores y Poetas Chiapanecos, que contará con invitados de Brasil, Argentina y otros países.

Para cerrar con broche de oro, una de las salas del recinto albergará una exposición de esculturas creadas por alumnos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

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