Exconvento tendrá mucha actividad

El centro cultural Exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Chiapa de Corzo dio a conocer toda su programación para el mes de septiembre, por lo que invitar a disfrutar esta extensa cartelera cultural.

A través de un video, Rubiel Antonio Gamboa Munzza, director general del Exconvento Santo Domingo adelantó que la actividad inicia este 3 de septiembre con un taller de elaboración de tamal de chipilín a partir de las 10 de la mañana.

Para 4 de septiembre está programada la proyección de varias videocápsulas informativas sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena. Posteriormente, el 8 de septiembre, se llevará a cabo la celebración del Día Estatal de la Mujer, por lo que esta será una fecha especial para reconocer a las mujeres del pueblo de Chiapa de Corzo.

Literatura y tradición

El 11 de septiembre se presentará el libro Hurjos, del Dr. Joaquín Ramírez Aguilar, a partir de las 5 de la tarde. Mientras que el 12 de septiembre continuará la tradición de la Tarde Chiapaneca, por lo que Gamboa Munzza reiteró la invitación al público en general a ser parte de esta festividad.

Asimismo, el día 19 de septiembre se impartirá un taller de tanatología y sobre cómo se puede aprender a vivir a través de la pérdida. “El 20 de septiembre tendremos la presentación de un libro muy importante, donde un conjunto de chiapanecos podrá expresar aquellos poemas dedicados a Dios y a la vida. Después, el día 21 de septiembre los invitamos para que puedan estar atentos a las videocápsulas informativas sobre el Día Mundial por la Paz”, indicó Gamboa Munzza.

Agregó que el 24 de septiembre se proyectará la película Romeo y Julieta, y el 26 de septiembre, el centro cultural albergará el Encuentro de Escritores y Poetas Chiapanecos, que contará con invitados de Brasil, Argentina y otros países.

Para cerrar con broche de oro, una de las salas del recinto albergará una exposición de esculturas creadas por alumnos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).