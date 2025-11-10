Excusas para rechazar personajes icónicos

Muchos actores han rechazado papeles importantes en películas de gran éxito. Muchos tenían razones legítimas para rechazar el papel, como otros compromisos profesionales y conflictos de horarios. Sin embargo, otros actores lo hicieron por razones bastante extrañas.

Liam Neeson

Liam Neeson era uno de los actores candidatos a interpretar a James Bond en GoldenEye (1995), pero se negó por una extraña razón: su prometida no se casaría con él si lo hacía. "Mi futura esposa dijo ´Si interpretas a James Bond, no nos casamos´. Y tuve que rechazarlo porque quería casarme con ella", dijo Neeson. Al final, Pierce Brosnan interpretó al agente 007.

Tom Cruise

La estrella de Hollywood podría haber interpretado a Eduardo Manostijeras en el clásico de Tim Burton, en 1990. Sin embargo, Cruise tenía un enfoque demasiado racional del personaje y le preocupaba demasiado.

Jason Momoa

El actor podría haber interpretado a Drax the Destroyer en las películas de Guardians of the Galaxy, pero rechazó el papel. ¿Por qué? Porque no quería volver a sacarse la camiseta.

Al Pacino

Podría haber dado vida a Han Solo en Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977), pero no quiso el papel. Pacino afirmó que no entendía el guion. Al final, el papel se lo quedó Harrison Ford.

Sean Connery

Sir Sean Connery rechazó el papel de Gandalf en la trilogía The Lord of the Rings porque no entendía el guion. "Leí el libro. Leí el guion. Vi la película. Y aun así no lo entendí", dijo Connery. Al final, el papel se lo quedó Ian McKellen.

Anne Hathaway

La actriz rechazó el papel protagonista de Knocked Up (2007) porque la escena del parto era demasiado explícita. "Mi problema era que no había experimentado la maternidad, no sabía cómo me iba a sentir interpretando el parto. Y, por cierto, podría dar a luz y pensar "Oh, debía haber hecho la película", dijo Hathaway. El papel lo interpretó Katherine Heigl.

Jack Nicholson

El actor rechazó el papel del inventor Allie Fox en The Mosquito Coast (1986) porque no quería perderse el partido de los Lakers.

Jet Li

El famoso actor iba a interpretar a Seraph en la segunda y la tercera película de la trilogía de The Matrix, pero lo rechazó porque no quería que Hollywood capturase digitalmente sus movimientos y los robase.

Charlize Theron

La actriz rechazó el papel de Hippolyta, la madre de Diana en Wonder Woman (2017), porque sentía que era demasiado joven para interpretar ese papel.

Ewan McGregor

El actor escocés era la primera opción para interpretar a Patrick Bateman en American Psycho (2000), pero lo rechazó porque.... ¡Christian Bale se lo pidió!

Pierce Brosnan

El actor rechazó la oportunidad de interpretar a Batman en la película de Tim Burton de 1989 porque "no podía tomárselo en serio".