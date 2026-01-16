Exhiben acuarelas y esculturas

En la galería independiente Caleidoscopio de Tuxtla Gutiérrez se exhibe la muestra “Entre raíces y horizontes”, del artista chiapaneco Humberto Grajales Espinoza. La exposición, inaugurada la tarde del sábado 10 de enero, reúne varias piezas elaboradas con técnicas como acuarela y esculturas.

De acuerdo con el texto de sala, el creador explica que siempre trata de buscar un espacio donde pueda tomar un lapicero y retratar ese momento, pensando en que esa imagen puede convertirse en un dibujo, en una acuarela o una escultura.

Muestra

El autor detalla que en la colección que da a conocer en la galería Caleidoscopio presenta una fusión onírica entre elementos naturales y arquitectónicos, donde el ojo humano se erige como un símbolo de observación y conciencia. Mientras que los árboles que aparecen de manera recurrente sugieren vida, crecimiento y conexión con lo orgánico, las casas con siluetas de pirámides o estructuras modernas introducen un diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre lo terrenal y lo aspiracional.

“Los rostros y manos en las composiciones añaden un toque humano, enfatizando la interacción entre el ser humano y su entorno. La mezcla de rostros con elementos naturales (como es el caso del árbol con facciones humanas) puede reinterpretarse como una metáfora de la identidad o del espíritu presente en la naturaleza”, añade.

Finalmente, refiere que para la creación de estas obras —que se encuentran a la venta— empleó técnicas como la acuarela debido a que aporta suavidad y fluidez a las escenas, creando atmósferas etéreas que invitan a la reflexión sobre cómo percibimos y habitamos el mundo.

La combinación de técnicas de dibujo detallado con la libertad de la acuarela refuerza el contraste entre el control y espontaneidad, entre lo construido y lo orgánico. En conjunto, la serie “pretende explorar temas de conciencia, pertinencia y transformación, utilizando símbolos universales para cuestionar nuestra relación con el ambiente y con nosotros mismos”.

Humberto Grajales es un artista originario de la colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Emiliano Zapata, Chiapas.