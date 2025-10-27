Exhiben arte de Sánchez Santamaría

Grabados sobre rebeldía, punk y rocknroll conforman la exposición que se inaugura en el Museo Salón Posada: “Autorretrato”, del artista gráfico Sergio Sánchez Santamaría (Morelos, 1976). El egresado de La Esmeralda y miembro del Taller de la Gráfica Popular presenta una serie de obras que juntas forman una especie de retrato del creador.

“Es un artista que viene de la tradición del estilo Posada, pero ya muy de actualidad. Nos dimos cuenta que su obra es profundamente autobiográfica y nos prestó obra nueva”, dice Bjorn López, director del museo.

Las piezas realizadas en los últimos cinco años se dividen en cuatro núcleos; el primero, sobre los Nahuales (criaturas mitológicas con la capacidad de transformarse en animales u otros seres). En estos grabados, Sánchez Santamaría exhibe a un humano con forma de perro. La curaduría de las piezas fue realizada por el propio artista, quien dedicó un núcleo a sus posicionamientos ideológicos bajo el título de “Rebeldía”, donde hay caricaturas críticas hacia Donald Trump, Mickey Mouse y carteles de protesta.

“México de ayer y hoy” es donde Sánchez Santamaría muestra el interés por su herencia prehispánica. “Hace mezclas donde tiene representaciones más tradicionales, basados en el canon, pero también tiene propuestas interesantes como una Coatlicue en patineta. Es una mezcla del México del pasado manifestándose en el presente”, detalla López.

Finalmente, para combinar en un recinto donde se celebra a Posada, su Catrina y calaveras son protagonistas. El artista presenta una serie de calaveras para el último núcleo: “Punk y RocknRoll”, con arte que ha hecho para portadas de discos musicales.

La inauguración de “Autorretrato” coincide con el primer aniversario de este museo independiente, ubicado en Tres Cruces 99, Coyoacán, Ciudad de México.