Exhiben el Art Nouveau de Alphonse Mucha

Uno de los máximos exponentes del Art Nouveau, el checo Alphonse Mucha (1860-1939), ahora puede ser visto a detalle en el Museo Kaluz, ya que una parte importante de su obra, que influyó a un sinfín de artistas de México y el mundo, viajó al país para la muestra “Alphonse Mucha. La magia de la línea”, primera exposición en México dedicada al reconocido artista.

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Con más de 130 obras que incluye desde carteles, objetos, litografías, ilustraciones y dibujos, la muestra pretende ser un recorrido biográfico, artístico y familiar de la obra de Mucha, artista considerado uno de los padres del arte moderno del siglo XX.

Durante la presentación para prensa de la exposición, el director del Museo Kaluz, Miguel Fernández Félix, señaló que a finales del siglo XIX se “hablaba del estilo Mucha como sinónimo del Art Nouveau, y lo comento porque en dos semanas abriremos una muestra titulada ‘El arte nuevo’, donde abordamos qué pasó en México en la época en que Mucha se volvía influencia”, adelantó.

Fernández Félix apuntó que Mucha expresó no interesarse en el arte por sí mismo, sino que siempre buscó “el arte para la gente, estaba muy contento cuando sus cárteles salían al público, fue de los revolucionarios de la publicidad”.

Mucha, influido fuertemente por la estampa japonesa, logró hacer un cruce de corrientes y crear uno propio, algo que tuvo influencia en los mangas y hasta en los cómics estadounidenses.

La exposición se compone de tres secciones que exploran las influencias, la obra y el legado del artista, así como experiencias inmersivas. Tendrá un programa público y próximamente un catálogo que estará a la venta.