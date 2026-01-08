Exhiben experiencia en la Amazonia

“Las pertenencias del aire” es un ensayo sobre la experiencia del fotógrafo Musuk Nolte (Perú, 1988), con la ayahuasca, una bebida que toman las comunidades amazónicas para sanar el cuerpo y el espíritu. La muestra se presenta en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), en el Centro Histórico de Oaxaca.

Nolte se dedica a la fotografía documental desde hace varios años, ha trabajado en la Amazonia, y este ensayo lo ha desarrollado lentamente. “He ido reconstruyendo imágenes que están ahí, porque he realizado proyectos alrededor de la Amazonia, de problemáticas ambientales, sociales, políticas o relacionadas al narcotráfico”, declaró a la prensa.

Entre la realidad y la ficción

En relación con “Las pertenencias del aire” dijo “son imágenes que no son artificios, no son cosas que yo invento, no son situaciones que armo, son situaciones que encuentro, pero que no están representando lo que uno ve en la literalidad; está en ese umbral entre la realidad y la ficción”.

Musuk Nolte ha publicado ocho libros, el más reciente, Las pertenencias del aire, que incluye un testimonio del autor sobre su experiencia con la ingesta de ayahuasca en dos momentos de su vida.

Hace más de una década es director de KWY Ediciones, una editorial independiente y galardonada que da a conocer trabajos de fotografía latinoamericana. Finalmente, el fotoperiodista y editor consideró que la fotografía latinoamericana vive un momento saludable. “Me parece que cada país está encontrando su propio mecanismo, regla, singularidades y personalidad, lo cual abre el bagaje de cómo uno mira”, finaliza.

La exposición del ensayo, “Las pertenencias del aire”, se presenta en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que se ubica en M. Bravo, 104, esquina con Manuel García Vigil, en el Centro Histórico de Oaxaca. Los horarios de visita son de miércoles a lunes, de 9:30 a 20:00 horas.