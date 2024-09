Exhiben las Voces de la naturaleza

El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez invitó a todos los capitalinos a ver la exposición pictórica de la creadora Rosario Hernández Estrada.

La muestra titulada Voces de la naturaleza, consta de 27 piezas que se inspiran en el reflejo del medio ambiente como parte fundamental de la vida.

La creadora puntualizó que los cuadros exhibidos son una muestra de su pequeña trayectoria artística que inició en el 2004 cuando tomó los talleres libres que impartía el maestro Óscar Vázquez Gómez, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Precisó que esta es una muestra de acuarelas y oleos que se compone de 27 piezas que dan una idea general de su trabajo que viene realizando durante los últimos años.

Mencionó que ella ha experimentado con las demás técnicas pictóricas, sin embargo la acuarela es la que más le gusta utilizar para plasmar sus pensamientos e ideas. Rosario Hernández detalló que los visitantes podrán encontrar muchas aves en las piezas presentadas.

Expresa que dentro de su producción tiene varios retratos, pero en esta ocasión decidió no incluirlos en la presente exposición. “Ahora estamos exponiendo 27 piezas pero tengo una colección de más de 200 acuarelas que no he exhibido, al igual que oleos, esperamos algún día pueda darlos a conocer frente al público”, expresó.

Añadió que la exposición estará vigente hasta el 18 de octubre por lo que reiteró la invitación a todas las personas que gusten acompañarla.

La casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero mantiene una serie de actividades cada semana, la cuales están abiertas al público en general. Finalmente invitaron a ser parte del homenaje a Lucero Aguilar Paredes como parte del programa Personajes que han dejado huella. La actividad contará con la participación de Fabiola Sánchez Aguilar, José de Jesus Matuz Marina, José Alberto Lira Aguilar, Cora Ruiz Moreno entre otros invitados.

La cita es el próximo 30 de septiembre a las 18:00 horas.