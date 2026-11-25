La libreta de bocetos “Diego Rivera en Juchitán”, que donó el coleccionista y fundador de la galería Arvil, Armando Colina, al Museo Nacional de Arte (Munal), ya se puede visitar en el recorrido que ofrece este recinto por la colección del siglo XX, como parte de la exposición permanente “Arte y visualidad en el México moderno”.

Compuesta por 60 dibujos a lápiz creados por el muralista guanajuatense durante su primer viaje al Istmo de Tehuantepec, en 1923, la libreta está en diálogo con otra pieza de Rivera, Río de Juchitán, mural desmontable que fue encontrado en la casa del cineasta Santiago Riachi, y con fotografías de Tina Modotti.

En entrevista, el curador del recinto, David Caliz, indicó: “La libreta que revela el proceso creativo del artista es muy importante para nosotros. Se integra muy bien a nuestra colección porque tenemos la fortuna de contar con 18 piezas de Rivera, y a partir de otras obras podemos construir miradas críticas y reflexionar sobre cómo se construyeron el territorio, la identidad y los cuerpos de Juchitán.

El mural de Diego, pintado entre 1953 a 1954, muestra el interés por recrear y, sobre todo, representar, a los pueblos originarios, específicamente el Istmo de Tehuantepec, desde los años 20”.

Interactiva

De acuerdo con el curador, la libreta se encuentra en una vitrina donde se ubica también una tableta para que el público pueda acceder de manera digital a cada página de Diego Rivera en Juchitán. “Es un diálogo integral entre soportes, sobre todo entre técnicas que tenemos en el acervo del museo, y con las salas dedicadas al indigenismo”, refiere.

La libreta es una obra documental de la vida cotidiana y del proceso creativo del artista, y para no exponerla se decidió digitalizarla, agregó el curador. Caliz destacó el virtuosismo del dibujo de Rivera, así como el redescubrimiento de un territorio nacional después de que el pintor viviera un tiempo en Europa. Señaló que los dibujos permiten entender los procesos de identidad en el proyecto vasconcelista, momento en que la cultura, el arte y la educación fueron catalizadores importantes para la modernización del país.

Detrás de las imágenes

“Con la libreta se revela también la posibilidad de entender algunos guiños donde Rivera no solo dibuja los cuerpos, sino que coloca algunos textos sobre los colores para identificarlos, tanto de ropajes como de los textiles, de las plantas, el entorno, y refleja el proceso tenaz del dibujo para Diego que luego concretó en obras de gran escala”, señala David Caliz.

En su opinión, los bosquejos de Rivera también ofrecen referencias para estudiar su aproximación a la región, presente en otras pinturas. “Hay una relación importante con su obra temprana y también con la posterior. Son temas recurrentes a los que regresa. Pensemos en La molendera; en Río Juchitán hay piezas que tendrán un diálogo directo”, explica.

Para el curador es una fortuna contar con estos dibujos, porque no solo se acrecienta su acervo, también permite investigar una etapa del muralista vinculada con su colección. La responsabilidad del museo, indicó, es ampliar las investigaciones de los referentes de la historia del arte, porque nunca nada tiene un punto final, sino que siempre hay posibilidades de explorar desde diferentes latitudes.

Los bocetos de “Diego Rivera en Juchitán” se suman a otras piezas que resguarda el Munal, que van desde su etapa europea, como La casa sobre el puente, creada en Brujas, Bélgica, y Después de la tormenta, hasta paisajes de su etapa española, como La calle de Ávila. También están las obras Paisaje zapatista y La mujer sobre el pozo, pieza de 1913 y 1915 que tiene anverso y reverso, y que revela la faceta cubista, tanto analítica como sintética, del artista.

“Hablar de Rivera es hablar también de muchísimos momentos dentro de su producción plástica; afortunadamente, en el Munal tenemos una selección importante de piezas que nos ayudan a configurar esta historia en nuestras exposiciones permanentes”, comentó Caliz.

El recorrido permanente de Arte y visualidad en el México moderno, además de presentar la libreta Diego Rivera en Juchitán incluye objetos culturales producidos principalmente en la Ciudad de México entre 1890 y 1950, los cuales conforman un mosaico de voces y estilos agrupados en la categoría de arte moderno mexicano.