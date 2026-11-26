La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), en coordinación con la Alcaldía Milpa Alta, inauguró la exposición “La memoria de los platillos en el Alto”, integrada por 22 obras de niñas, niños y jóvenes de las Promotorías de Formación Artística (Semilleros Creativos) de Pintura en Apaseo el Alto, Guanajuato.

La muestra propone un recorrido visual por los sabores, saberes y recuerdos que forman parte de la identidad comunitaria. Mediante representaciones de alimentos, platillos tradicionales y escenas de cocina, las y los participantes transforman sus experiencias cotidianas en expresiones artísticas que recuperan la memoria familiar y la herencia otomí.

Con una propuesta colorida, niñas, niños y jóvenes comparten sus formas de interpretar y recrear el patrimonio cultural de su comunidad.

Apertura

En la inauguración participaron 20 integrantes del Semillero, quienes compartieron con el público las experiencias que dieron origen a sus obras.

Durante el acto, la directora de Promoción, Formación y Desarrollo de la DGVC, Yesenia Ramírez Rafael, destacó: “No queremos que las niñas y los niños sean únicamente destinatarios de la política cultural; queremos que sean sus protagonistas: que su voz resuene, que puedan tomar decisiones, que imaginen otros futuros y que encuentren en las artes una herramienta para transformar su realidad. La exposición que hoy inauguramos es una muestra de ello. Detrás de cada pieza hay niñas y niños que han encontrado en la creación artística una forma de expresar lo que piensan, lo que sienten y lo que reconocen como parte de su comunidad”.

También estuvieron presentes el alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, y la directora general de Bienestar Social de la alcaldía, Ana Luisa Miranda Fuentes.

Sobre el Semillero

El Semillero Creativo de Pintura en Apaseo el Alto desarrolla procesos de dibujo y pintura que promueven la expresión creativa, el reconocimiento del territorio y la participación comunitaria. Su trabajo mantiene una estrecha relación con la identidad de este municipio guanajuatense de tradición agrícola, migrante y artesanal, reconocido por la talla en madera. “La memoria de los platillos en el Alto” formó parte de la Fiesta Voces por la Paz Guanajuato 2026, como un reconocimiento a la riqueza gastronómica de la región y a la capacidad de las infancias y juventudes para reinterpretar los conocimientos de su comunidad a través del arte.