Exhiben obras de artesanos chiapanecos

La sala Alejandrino Nandayapa del centro cultural Exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Chiapa de Corzo alberga las piezas que participaron en las convocatorias que premian a artesanos chiapanecos.

Rubiel Antonio Gamboa Munzza, director del mencionado recinto, invitó al público en general a visitar esta exposición que permanecerá hasta el 31 de enero.

Dónde y cuándo ver la exhibición

El público en general podrá acceder a la sala Alejandrino Nandayapa a partir de este 24 de enero, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí estarán expuestas todas las obras que compitieron en los certámenes XXIII de Laca, LIlI de Máscara Tradicional, XXIX de Talla en Madera y XIX de Bordado e Indumentaria Tradicional. “Tenemos exhibidos los trabajos que participaron en estos concursos, desde el traje de petatillo y el traje de chiapanecas antiguo hasta el traje tradicional que conocemos actualmente. También tenemos bordados y otras técnicas que se emplean en las vestimentas de las fiestas patronales”, indicó.

Además, se muestran piezas de laca decorada que son una maravilla, afirma el directivo: “Son grandes obras de arte, que vale la pena que el público conozca porque la cultura tiene una parte noble y eso es maravilloso”.

Asimismo, habrá una sección con las máscaras de parachico y las piezas de tallado en madera.

Ceremonia de premiación

La tarde del miércoles 21 de enero se efectuó la premiación de los primeros lugares de cada categoría de los mencionados concursos, repartiendo más de 370 mil pesos. En el acto protocolario entregaron reconocimientos a los once primeros lugares, once segundos, once terceros y nueve menciones honoríficas.

Destacaron que el evento se lleva a cabo gracias al gobierno del estado, por medio del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, en conjunto con el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, el Instituto Casa de las Artesanías y la iniciativa privada.