Exhiben obras del World Press Photo

El genocidio en Palestina es el tema principal de la muestra World Press Photo (WPP) 2025, que se exhibe en el Museo Franz Mayer.

Una de las fotos más esperadas es el retrato Mahmoud Ajjour, nueve años, que hizo la fotoperiodista Samar Abu Elouf. Se trata de la foto que ganó el primer lugar del concurso y que cuenta la historia de Ajjour, quien resultó gravemente herido durante un ataque israelí y ahora vive refugiado en Doha, Qatar.

“Samar es la sexta mujer ganadora del World Press Photo, en 70 años no es mucho, tenemos mucho trabajo que hacer todavía. También es la primera palestina en ganarlo”, dijo Babette Warendorf, encargada de exposiciones de WPP.

Imagen del año

A diferencia de otras fotografías en la exposición, la imagen del año no se exhibe en una impresión de gran tamaño. La curadora explica que la decisión museográfica se debe a que al tratarse de un retrato íntimo, “pensamos que era más adecuado no hacerla tan grande, sino más pequeña, para que la gente pueda relacionarse más”.

Waldorf, durante el recorrido, recordó que han fallecido 160 periodistas palestinos: “Tratamos de apoyar lo más posible. Hay algunos fotógrafos que están participando en nuestras ‘masterclasses’ que siguen estando en Gaza y estamos tratando de apoyarlos, pero desafortunadamente es muy difícil y nos unimos al llamado que hicieron los periodistas, porque están muriendo de hambre”.

En la muestra también se presentan fotografías sobre las consecuencias del cambio climático, la vida de las mujeres bajo el régimen Talibán, el intento de asesinato a Donald Trump (quien por primera vez aparece en una selección de WPP), imágenes de conflictos en El Salvador, Haití, Siria y más.

WPP cambia de parecer sobre la IA

Si bien en 2023 se premió, en la categoría de formato abierto, el proyecto The Book of Veles, del Noruego Jonas Bendiksen, en el que se usó inteligencia artificial, la WPP cambió de opinión y ya no admite su uso. Waldorf explica que se llegó a esta decisión al escuchar la inquietud de la comunidad fotográfica sobre el tema y señaló que cuentan con un proceso para verificar que la IA no se haya usado desde el RAW file.

A propósito del proceso de verificación para identificar que las fotografías sean originales, sin manipulación ni IA, se recordó la polémica de La niña de Napalm, fotografía a la que WPP recién suspendió la autoría de Nick Ut, porque un documental registra que él no es el verdadero autor. Sobre el tema, Waldorf dijo que hasta que haya nueva evidencia, se reconsiderará el tema de la autoría.