Exhiben pintura y escultura de México

Con 67 piezas de autores como Joy Laville, Francisco Toledo, Doctor Atl, Alberto Castro Leñero y Luis Nishizawa, fue presentada la exposición “Pintura y escultura en el acervo patrimonial de México: panorámica para un usufructo y de nuestras confirmaciones creativas”, en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos.

La muestra, curada por Guillermo Santamarina, exhibe la relación existente entre el arte y el poder en México y establece las conexiones entre paisaje, la abstracción lírica, la figuración simbólica, el imaginario mítico y las exploraciones técnicas.

Las piezas se encargaron a los autores por comisión en 1993 y son un registro visual del imaginario moderno mexicano, articulado entre la figura humana, el símbolo, la crítica y la evocación social.

La exposición, organizada por la Secretaría de Cultura, refleja cómo las manifestaciones artísticas se usaron como símbolo de legitimización y de expresión autónoma y resistente. Las obras, pensadas para decorar los muros de la Casa Miguel Alemán, dialogan con una selección del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) y de la Colección Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En “Pintura y escultura en el acervo patrimonial de México: panorámica para un usufructo y de nuestras confirmaciones creativas”, también se integró obra textil de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, como las series de Pedro Preux y Rodolfo Nieto, además de escenas ecuestres de Ernesto Icaza, que refuerzan la amplitud técnica del conjunto.