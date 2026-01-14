Exhiben por primera vez la Estela 46

El monumento escultórico identificado como Estela 46 se exhibe por primera vez en el Museo de Arquitectura Maya, Baluarte de la Soledad, en Campeche, luego de que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) culminaran el proceso de conservación-restauración.

Así lo detalló la dependencia a través de un comunicado, en el que explicó que la pieza data del periodo Preclásico Tardío (siglo I d. C.), y que proviene del sitio arqueológico El Palmar, ubicado al sur del estado, dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul.

Esta pieza fue retirada de su sitio, en los años 80 del siglo pasado, y fue trasladada a la ciudad de Campeche. Posteriormente, en 2007, los arqueólogos Kenichiro Tsukamoto, Javier López Camacho y Luz Evelia Campaña llevaron a cabo la investigación y conservación del sitio, incluido el estudio epigráfico e iconográfico de este monumento, en el que también participan especialistas como Octavio Esparza, Daniel Salazar y Adriana Velázquez Morlet.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia destacó que antes de instalar la pieza realizó un registro 3D, mediante fotogrametría, así como un diagnóstico del estado de conservación de la pieza, que incluyó el monitoreo de temperatura y humedad ambientales y de la superficie de la piedra.

Sobre esta estela, la académica Mónica Pinillos Balboa apuntó que esta mide 2.96 metros de altura, que sumados a los 68 centímetros de la espiga dan en total de 3.64 metros, así como 70 centímetros de ancho y un grosor de casi 50 centímetros, y expuso que tiene un peso aproximado de cuatro toneladas.

Por su parte, la arqueóloga Velázquez Morlet aseguró que la forma del monumento denota su origen temprano. “Con el tiempo, las estelas se hicieron con formas más definidas. Esta tiene el tamaño del bloque elegido originalmente, que no fue trabajado para darle una forma particular, sino que se fue afinando con el paso del tiempo”, destacó.