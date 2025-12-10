Exhiben robots en Art Basel Miami

El arte, la sátira y la tecnología hicieron mancuerna en la feria Art Basel Miami Beach, donde una peculiar jauría de robot se ha convertido en la atracción principal. No son simples “mascotas futuristas”: forman parte de Regular Animals, la nueva instalación del artista Beeple.

Los animatrónicos, que parecen salidos de una película de ciencia ficción, llevan máscaras hiperrealistas de figuras del poder tecnológico como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk, así como de íconos artísticos como Andy Warhol y Pablo Picasso.

Las piezas están programadas para tomar fotografías del entorno y de los asistentes, procesarlas y luego expulsarlas como impresiones físicas desde la parte trasera, mientras en una pantalla de su lomo aparece el mensaje “Poop mode”.

Cada robot genera imágenes con un estilo visual ligado al personaje cuyo rostro porta. Por ejemplo, el “Zuckerberg” produce composiciones que recuerdan al Metaverso, mientras que “Warhol” y “Picasso” reinterpretan el mundo con estéticas pop art o cubistas.

Entre la manada también hay un doble del propio Beeple, nombre artístico del creador Mike Winkelmann.

En entrevista, explicó que las fotografías buscan mostrar cómo vemos el mundo a través del lente de grandes figuras, especialmente los magnates tecnológicos, que controlan los algoritmos más influyentes:

“Cada vez vemos más el mundo a través de cómo ellos quieren que lo veamos”, dijo. “Para mucha gente es su principal fuente de noticias. Tienen un control unilateral sobre cómo vemos la realidad”.

El auge reciente del arte digital, documentado en el informe Art Basel 2025, llevó a la creación de una sección especial en la feria, Zero 10, donde se exhiben estos perros robóticos.

No son simples fotografías

Las impresiones que producen no son simples imágenes: son NFT certificados en Blockchain que garantizan autenticidad y propiedad. Aunque este tipo de arte sufrió un colapso en 2021, Beeple considera que hoy existe una verdadera innovación.

El artista espera que más creadores exploren la relación con la tecnología y la velocidad de sus avances. También reveló que las esculturas tienen una vida útil conceptual de tres años, tiempo en el que podrán seguir tomando y almacenando fotos en la Blockchain. A pesar de su carácter inquietante, los coleccionistas no tardaron en reaccionar: en la primera hora de la feria, todos los robots habían sido vendidos y aguardaban nuevo hogar.