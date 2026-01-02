Exhibirán más de 100 piezas de Japón

Una exposición temporal, presentada en colaboración con el Museo Nacional de Tokio, llegará en 2026 al Museo Nacional de Antropología (MNA) con alrededor de 120 piezas del recinto cultural más importante del país asiático.

En entrevista con La Jornada, el director de exhibiciones internacionales y de planeación curatorial del recinto nipón, Yoshiya Shinagawa, explicó las condiciones en las que este proyecto se concretó, además de las especificaciones de las reliquias que lo conforman.

"Estamos muy emocionados porque con México hemos establecido un diálogo muy cercano sobre colaboraciones con sus diferentes museos. Esta nueva exposición está armada para dialogar con otra que se realizó en el Museo Nacional de Tokio en 2023 y 2024, y que se tituló México antiguo: mayas, aztecas y teotihuacanos, la cual tuvo una gran respuesta del público japonés; registramos más de 300 mil visitantes. Fue una de las más exitosas en la historia de este museo", comentó.

Esta nueva muestra fue organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en conjunto con la embajada nipona y la Fundación Japón en México. "El INAH nos ha facilitado el acceso al MNA, un recinto emblemático para la cultura mexicana y estamos muy orgullosos de que nuestras piezas puedan exhibirse en un recinto tan reconocido internacionalmente, que incluso ha sido ganador del Premio Princesa de Asturias", dijo Yoshiya Shinagawa.

Piezas milenarias

Se exhibirán piezas que van desde cerámicas antiguas del periodo Jomon (el más antiguo de la historia japonesa), efigies funerarias, estatuas budistas del siglo IX, vestimentas y kimonos del siglo XVIII y armaduras de samuráis de la era Edo del siglo XIX, hasta jarrones de arte contemporáneo creados con técnicas antiguas en 1990.

"Queremos que el público mexicano conozca más sobre nuestra historia como nación. Sabemos que en la actualidad hay un interés muy importante por la cultura de nuestro país gracias a la gran difusión de nuestro manga y del ánime. Por eso consideramos que es muy importante explicar el proceso a partir del cual el pueblo japonés edificó su sociedad, con el fin de estrechar más nuestra cercanía con México", comentó el experto.

La mayoría de las piezas del Museo Nacional de Tokio son donaciones hechas por la familia imperial, que heredaron un gran tesoro cultural proveniente del clan Tokugawa. Algunos de los objetos son tan antiguos que requieren de una restauración constante para mantener su pintura y forma.