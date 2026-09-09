Exigen pena de muerte para D4vd

A punto de cumplirse un año de que la adolescente Celeste Rivas fuera encontrada sin vida, su familia exige que el responsable reciba la pena de muerte.

Fue en septiembre 2025 cuando el caso de esta joven conmocionó al mundo. El cuerpo de Rivas, quien tan solo tenía 15 años, fue hallado al interior de un Tesla abandonado en Los Ángeles. El automóvil estaba registrado a nombre del rapero D4vd.

El descubrimiento llevó a las autoridades a investigar al cantante y la posible relación que tenía con la niña; y es que, de acuerdo con la evidencia encontrada, fue señalado como el único sospechoso. Actualmente, el artista permanece detenido y enfrenta un proceso por asesinato.

Investigaciones

Según la fiscalía local, Burke (de 21) era novio de la adolescente y fue él quien terminó con su vida para después dejar su cuerpo desmembrado dentro del vehículo.

Ahora, mientras el proceso judicial continúa, la familia de Celeste decidió hacer pública su postura sobre el castigo que debería recibir el cantante. “La pena de muerte para D4vd sería perfecta para este tipo de ser humano, desprovisto de sentimientos y vacío interior, y sin conciencia”, compartieron en un comunicado difundido por la cadena ABC.

El mensaje fue dado a conocer este pasado domingo, justo un día antes del que habría sido el cumpleaños número 16 de la chica. Sin embargo, los familiares reconocieron que la decisión no está en sus manos, sino en las del sistema judicial de California, al que le piden justicia.

El caso de D4vd, además, atraviesa un momento complicado, luego de que su defensa se retirara del proceso sin explicar los motivos. Desde hace una semana, Burke es representado por un abogado de oficio y los fiscales analizan la posibilidad de llevarlo al corredor de la muerte. El rapero enfrenta cargos por homicidio en primer grado, abuso sexual infantil y mutilar un cuerpo ilegalmente.