Exigieron a Sony respaldar a Lively

Ryan Reynolds habría presionado a Sony Pictures para que defendiera públicamente a su esposa, Blake Lively, durante la polémica que enfrentó durante la promoción de la cinta Romper el círculo.

Al menos, así lo revelaron varios mensajes que intercambió en 2024 con Warren Zavala, agente de talentos, y que fueron obtenidos por Page Six a partir de documentos judiciales relacionados con el caso de Lively y Justin Baldoni.

En los mensajes, revelados por el medio estadounidense, Reynolds cuestionó la respuesta del estudio ante la controversia y calificó su postura como “tibia”. Y es que, para él, Sony no debía mantenerse al margen sino respaldar abiertamente a la actriz. “¡Necesitan plantearlo correctamente! Esto no es difícil. Parece que están tratando de andarse con rodeos. Simplemente necesitan ir directo al grano”, escribió el protagonista de Deadpool.

El actor también propuso que la compañía adjudicara las críticas a una campaña para perjudicar la imagen de Lively, pues estaba convencido de que los ataques no eran un fenómeno aislado. “Sony debe dejar de decir tonterías y ponerse al frente”, insistió. “No solo porque es lo correcto, sino porque estos tipos están haciendo todo esto sin ninguna consecuencia”.

Asimismo, expresó su deseo de que Baldoni supiera que el estudio estaba al tanto de sus presuntas acciones. “Necesita ver que todo el estudio sabe lo que está haciendo”, escribió en referencia al director. Zavala, por su parte, intentó moderar la postura de Reynolds y sugirió que otras personas difundieran información favorable sobre Lively.

Dilema

Cuando el agente señaló que Sony intentaba protegerse ante una posible exposición pública, Reynolds respondió que la compañía se encontraba “contra la espada y la pared”.

Después de que Lively acusara a Baldoni de acoso sexual, la respuesta que tanto pedía el actor llegó. Sony Pictures Entertainment expresó su respaldo a la actriz y se lanzó en contra del hate que recibía Lively. “Ya hemos expresado nuestro apoyo a Blake en relación con su trabajo en la película. Además, condenamos enérgicamente cualquier ataque a su reputación. Tales ataques no tienen cabida en nuestro negocio ni en una sociedad civilizada”, añadió.

La controversia alrededor de la cinta derivó en una prolongada batalla judicial entre los dos protagonistas. Lively presentó sus acusaciones contra Baldoni en diciembre de 2024, mientras que el director negó haber cometido irregularidades y la contrademandó por difamación.

En mayo de 2026, ambos llegaron a un acuerdo con lo que evitaron llegar a un juicio, y más tarde Lively obtuvo una resolución favorable para recuperar parte de los gastos legales.