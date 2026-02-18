Exintegrante de Calibre 50 lanza tema

“¿A quién no le han roto el corazón?”, reflexiona Armando Ramos, líder del grupo Al Tiro, quien recientemente lanzó “Lo hecho, hecho está”. A decir del intérprete, la canción llegó no solo para recibir “likes”, sino para quedarse realmente en el gusto del público.

“La melodía nació hace tres años”, relata el exintegrante del grupo Calibre 50. “Si no salió en su momento es porque todo tiene su tiempo. La escribí con Gussi Lau y no es por alardear, pero siento que es una de las mejores de Al Tiro”.

Para el vocalista es importante que se sigan lanzando temas para que el público los disfrute y aprecie, a pesar de que otros artistas apuesten por creaciones que persiguen el éxito efímero. “Hay quienes buscan el tiempo de la viralidad y es válido hacerlo, pero en Al Tiro también queremos que las canciones hagan vibrar a los fans, para mí el éxito es poner alma letra y canción a los seguidores”, indicó.

Bajo el sonido del norteño clásico, Armando mencionó que este año será de muchas sorpresas, porque habrá roces con cantante internacionales y hasta los fans podrán escuchar al grupo en una línea más versátil. “Hay gustos musicales medio exóticos”, concluyó.