Exintegrantes tienen nueva música

Después de una pausa en su carrera, el británico Harry Styles anunció la llegada de un nuevo álbum, Kiss all the time. Disco, ocasionally junto con una gira mundial, donde incluirá dos conciertos en México el próximo 31 de julio y 1 de agosto en el estadio GNP Seguros.

Por este motivo, el exintegrante de One Direction se volvió tendencia y desató la locura entre los fans que esperaban su regreso desde el 2022 con una gran lluvia de “memes”. Con varios shows de artistas internacionales en puerta para este 2026, los fans mencionaron que será un año difícil para mantener sus ahorros intactos.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, después de cuatro años de ausencia del intérprete de “As it was”. El anuncio de la gira mundial ocurrió a pocos días de la revelación de su cuarto álbum de estudio. Asimismo, las quejas de los fans no se hicieron esperar por el poco tiempo que les queda para ahorrar el dinero de los boletos, pues la preventa será el próximo 28 de enero.

La euforia por que llegue la fecha del concierto se apoderó de los internautas. También Louis Tomlinson lanzó nueva música recientemente, así que los fans están agradecidos de tener a dos ex-One Direction de vuelta.