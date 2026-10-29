Éxito total del Festival del Ponzoquí

Todo un éxito resultó el Festival del Ponzoquí en el parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez, en donde el ambiente no solo se llenó del peculiar aroma de este pan, sino que además hubo música zoque, marimba, charlas y danza folclórica.

Con la presencia de muchas expositoras y vendedoras, la fiesta inició cerca de las 16:00 horas del martes 27 de octubre, con un recorrido por los stands, en donde las personas hablaron de los productos que llevaban para comercializar.

El parque de los sabores

Mercedes Ortiz, quien asistió en representación del alcalde Ángel Torres, expresó: “Cada vez que me invitan a estos encuentros es de verdad un honor. Somos una comunidad que nos encanta el café con pan y es un gusto tener la participación de gente tan valiosa de Tuxtla Gutiérrez”.

La esposa del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez indicó que, desde hace algún tiempo, en el lugar conocido como parque Santo Domingo o parque Juárez se han llevado a cabo diversos eventos gastronómicos, por lo que ya es conocido como el “parque de los sabores”.

“Porque en esta administración, como bien dicen nuestra directora del ITAC, Gabriela Abarca, y el maestro Juan Ramón, algo que se ha hecho es impulsar al arte y la cultura, y lo están haciendo de manera extraordinaria”, señaló.

Encuentros de este tipo no tienen otra finalidad más que dar a conocer la labor de las panaderas y de las personas que las acompañan en los eventos culturales que se organizan cada cierto tiempo, destacó. “Y es que no solamente podemos conocer el sabor de sus platillos o creaciones, también podemos conocer sus historias de vida, porque son familias de mucha tradición”, añadió.

De igual forma, resaltó que uno de los objetivos es que las personas puedan disfrutar los espacios públicos. Finalmente, expusieron que el ponzoquí es mucho más que un pan tradicional: es una expresión de identidad y herencia cultural.

Elaborado en forma de figura humana, el “pan floreado” se adorna con símbolos zoques que evocan las raíces, las creencias y la memoria de nuestros pueblos.