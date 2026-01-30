Exnuera de Maribel le pide pensión

El conflicto entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia volvió a resurgir luego de que la joven solicitara una pensión mensual de 100 mil pesos para su hijo José Julián, fruto de su relación con el fallecido Julián Figueroa.

A través de un video difundido en redes sociales, Imelda explicó que esa cantidad es necesaria para cubrir los gastos del menor y mantener el nivel de vida que, aseguró, le corresponde. “Mi hijo tiene que conservar su nivel socioeconómico. Eso es lo que se gasta al mes”, afirmó la actriz. “No tengo por qué meterlo a una escuela pública. Yo nunca estudié en una”, declaró, al tiempo que sostuvo que existen recursos destinados a su hijo que no están bajo su control. “Su papá dejó dinero para que su hijo pudiera seguir con su mismo estilo de vida y casualmente lo tiene el señor Marco Chacón”, dijo en referencia al esposo de Maribel Guardia.

Posteriormente, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Imelda aseguró que desde el fallecimiento de Julián no ha recibido una pensión formal, ni para ella ni para su hijo. “Nunca se mencionó una pensión de viuda ni la pensión alimenticia para mi hijo”, señala.

También sostuvo que durante la vida de Julián, él no tenía control directo sobre sus finanzas: “Le teníamos que pedir dinero para ir al cine y para hacer un montón de cosas. Jamás le dieron dinero a Julián. Todo lo administraba Marco”.

Sobre el apoyo económico que recibió tras la muerte del cantante, aclaró que no se trató de un nuevo beneficio. “No es algo que ella decidió darme para mí. Es algo que siempre nos había llegado. Teníamos cinco años recibiendo eso”, explicó.