Exoneran a Roger Nores de caso Liam

Casi dos años después de la muerte de Liam Payne, la investigación judicial dio un giro al dejar fuera del caso a Roger Nores, el empresario argentino y amigo cercano del cantante que llegó a ser acusado de tener responsabilidad en su fallecimiento.

El exintegrante de One Direction murió en octubre del 2024 tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Los exámenes forenses indicaron que había restos de alcohol y otras sustancias en su organismo, por lo que se inició una investigación.

Nores fue acusado de homicidio involuntario y suministro de drogas. La fiscalía aseguró que no solo estuvo con Payne durante su paso por el país, sino que fungió como su anfitrión y hasta cubrió parte de sus gastos.

El proceso

En febrero del 2025, el empresario fue absuelto del primer cargo y, hace apenas unos días, también fue exonerado del segundo.

Según New York Post, un tribunal de Buenos Aires, decidió dejar fuera a Nores tras determinar que Payne era un adulto capaz de tomar sus propias decisiones, incluido el consumo de drogas, por lo que el empresario no tiene ninguna responsabilidad penal. “Roger nunca tuvo la obligación de cuidar de Payne, y mucho menos de sus adicciones. Era su amigo, no su médico ni terapeuta”, declaró su abogado Rafael Cúneo Libarona.

Aunque el expediente quedó cerrado para Nores, la investigación continúa contra Braian Nahuel Paiz, de 26 años, y Ezequiel David Pereyra, de 22, acusados de presuntamente vender cocaína a Payne en los días previos a su fallecimiento.