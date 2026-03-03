Expanden mundo de Juego de Tronos

El final de la serie Juego de Tronos en 2019 no frenó la expansión del universo creado por George R. R. Martin. El éxito de El Caballero de los Siete Reinos, que rompió los récords de audiencia televisiva el pasado domingo, confirmaron los múltiples proyectos de Westeros y sus historias aún no contadas.

Durante más de una década, un solo episodio mantuvo un lugar intocable en la cultura televisiva digital. “Ozymandias”, el capítulo 14 de la quinta temporada de Breaking bad, fue desde 2013 el único episodio de una serie que ostentó una calificación perfecta de 10/10 en IMDb.

Sin embargo, en febrero de 2026, ese récord cayó de forma inesperada por el episodio “Ser Duncan” de El Caballero de los Siete Reinos. Por eso HBO acelera la producción de precuelas, secuelas y formatos inéditos, consolidando la saga como una de las franquicias audiovisuales más grandes de la actualidad.

Un artículo desarrollado por la cadena CNN destaca que la saga literaria Canción de hielo y fuego sigue incompleta, con cinco novelas publicadas, y esperan llevarlas a la televisión.

Nueva historia

Adelantó que la serie El Caballero de los Siete Reinos ya prepara una segunda parte que se estrenará el próximo enero del 2027, basada en La espada jurada, mientras que La Casa del Dragón tiene garantizadas cuatro temporadas para explorar la guerra civil Targaryen.

George Martin anunció la escritura de al menos diez nuevas historias sobre los protagonistas Dunk y Egg. Es así como, Casey Bloys, CEO de HBO, confirmó que la serie mantendrá un ritmo anual de estrenos, con temporadas de seis episodios y menor uso de efectos visuales, priorizando la ambientación medieval. “La estrategia apunta a diversificar el universo, evitando la saturación de dragones y grandes batallas, y recuperando el tono de aventura y camaradería de los relatos originales”, explicó el ejecutivo.

Además, según el portal de Forbes, una obra teatral, proyectos animados, obras de teatro y una sinfónica y nuevas películas amplían el horizonte de Westeros, con el propio Martin involucrado en las adaptaciones y en el desarrollo de historias.

Trama

La Casa del Dragón explora la Danza de los Dragones, el conflicto sucesorio de la Casa Targaryen, cuya tercera temporada se estrena en junio y que concluirá en la cuarta. En este marco, Bloys señaló que el final natural de la serie ya está definido en los libros, lo que otorga coherencia y cierre a la narrativa.

HBO también desarrolla películas centradas en la Conquista de Westeros, con Mattson Tomlin a cargo de La conquista de Aegon, así como series animadas sobre Corlys Velaryon y El Imperio Dorado, ampliando la diversidad de géneros en la saga.

En tanto, Martin confirmó que, además de precuelas, existen al menos dos secuelas en desarrollo, con rumores sobre una posible serie centrada en Arya Stark y sus viajes.

Los proyectos Ten thousand ships y The Golden Empire permanecen en fase de desarrollo, a la espera de “luz verde” según los costos de producción y el potencial de audiencia. El propio Martin participa activamente en la supervisión de estas nuevas propuestas, asegurando la fidelidad al universo literario.