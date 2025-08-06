Expanden Semilleros creativos en Tabasco

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Tabasco, para fortalecer y expandir el programa Semilleros Creativos en la entidad.

Cabe recordar que estos programas son grupos de formación artística gratuita con enfoque comunitario, integrados por infancias y juventudes en condiciones de vulnerabilidad social, que se operan desde Cultura Comunitaria.

El convenio firmado en Tabasco garantiza la instalación de dos nuevos Semilleros, bajo el modelo B, estrategia de coparticipación entre la federación y los gobiernos locales en la cual las localidades asumen los gastos operativos del proyecto, mientras que la DGVC brinda acompañamiento metodológico, pedagógico y comunitario.

Con dichas acciones los nuevos grupos se integrarán a la Red Nacional de Semilleros Creativos que en el estado sumarán 17, en línea con los objetivos de fomentar la cultura para la paz, la transformación social, la participación en la vida cultural de infancias y juventudes en el estado de Tabasco, así como el desarrollo cultural comunitario y el fortalecimiento de capacidades locales.

Durante el acto, el director general de Vinculación Cultural, Diego Raúl Martínez García, destacó que “Semilleros Creativos es un proyecto de mucha bondad y compromiso. La secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y yo, creemos que no hay mejor política que la prevención. Siempre he dicho que la función principal de nuestros docentes y promotores es que sean proveedores de infancias felices. No puede haber paz en el país si no hay eso y esto es parte de lo que queremos potenciar en todo el país”.

Jornadas culturales en el país

A la par, el estado fue sede del inicio de las muestras estatales “Tengo un sueño, fiestas de las culturas comunitarias”, que visibilizan los procesos artísticos impulsados desde los territorios en estos grupos.

Ahí, infancias y juventudes de los Semilleros Creativos de Pintura en Centro y Pintura en Paraíso, realizaron una exposición con más de 30 obras con pintura acrílica sobre lienzo, en donde plasmaron rostros de mujeres yokot’an, inspirados en cuentos, leyendas y animales representativos de la región. Cada retrato honra la fuerza, la ternura y el vínculo profundo de las mujeres yokot’an con su entorno cultural.

Con dichas acciones se reafirma el compromiso por consolidar políticas culturales que reconozcan la diversidad, la participación comunitaria y el derecho de niñas, niños y jóvenes a crear, expresarse y ser parte activa de la transformación cultural del país.