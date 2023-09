Jeni de la Vega, exnovia del cantante de corridos tumbados Peso Pluma, confirmó su compromiso con el actor mexicano Eleazar Gómez, por lo que en los próximos meses la pareja llegará hasta el altar.

“Hay un compromiso entre Eleazar Gómez y yo. Fue un momento muy íntimo; al final, detrás de la puerta, solo éramos él y yo. Fue algo muy íntimo, yo ni sabía. Él me dijo que era una cena de negocios”.

“Yo llegué, estaba Eleazar, veo todo con rosas, velas y pensé que me había equivocado de lugar. Obviamente, seguí el camino y me di cuenta de que era una cena romántica”, reveló la sexy conductora al canal Chisme No Like.

Pese al historial de violencia de Eleazar con sus exparejas, ella comentó que el actor nunca se ha sobrepasado y también enfatizó que si se diera el caso de que existan indicios de violencia, será la primera en ponerle un alto.