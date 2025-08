Explora ferocidad de relaciones humanas

La búsqueda vertiginosa del otro, el ansia y el deseo por el cuerpo del otro y los encuentros que siempre son efímeros. Son temas inspiran la obra Ceguera-Tienes 2 segundos para pensarlo-2 segundos, del coreógrafo y bailarín mexicano Rolando Beattie, que “explora la ferocidad de las relaciones humanas”.

Una nueva versión de esta pieza, que fue construida en 2013 y en la que el número de bailarines creció de seis a nueve, cierra la temporada Diversas Danzas-Diversos Cuerpos el 7 de agosto, a las 20:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. “Los cambios no son drásticos; pero sí hay modificaciones en el tono, de textura, de intención, de poética y de estética. Y quise incluir a otros bailarines del Ensamble Danza Contemporánea para que vivieran esta experiencia”, explica en entrevista.

Es una obra entrañable para la compañía y muy difícil. Son 168 escenas vertiginosas que se desarrollan en 57 minutos. Las luces alumbran espacios acotados y angostos, y cambian permanentemente. Lo que sucede es casi a oscuras para los bailarines”, detalla.

Además incluyó la palabra “ceguera” en el título de la coreografía. “El primer sitio al que te remite esta palabra es a la incapacidad de ver, a la invidencia de manera literal. Pero la ceguera, en el sentido simbólico, metafórico, es la incapacidad de ver la naturaleza del otro, la esencia del otro. Y como la pieza va del ansia y del anhelo, incluido el deseo, desde una soledad intrínseca, inherente al ser humano; pues hay una suerte de vertiginosidad en la búsqueda del contacto con el otro, de ser amado, correspondido, escuchado, atendido, acompañado”, refiere.

El ganador del Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón 2025 aclara que esa búsqueda tiene resultados parciales. “Porque nacemos solos y morimos solos. Y, en esa búsqueda nos inventamos al otro; el otro no es más que un invento nuestro. Nunca logramos conocer su esencia. La búsqueda del otro termina siendo un torpe y dislocado intento por coincidir. En el camino, los encuentros son breves, fugaces; algunos intensos, otros superficiales”, agrega.

El fundador del Ensamble hace 25 años señala que seleccionó esta obra, de entre las 194 que ha creado, porque es muy significativa: “Cada pieza se construye desde una metodología cambiante, no a partir de fórmulas, por lo que tiene estructuras diferentes”.

Nueva obra

Adelanta que acaba de terminar su coreografía número 195, que se llama Algoritmo. “Tiene que ver con partes del cuerpo, con memorias del cuerpo; la perspectiva poética, física, emotiva, intelectual, sensorial, del cuerpo fragmentado. Tiene que ver con su geografía, historia, territorio. Tiene una estructura modular de 12 escenas, que se pueden representar en orden distinto, alterado, como la Rayuela de Julio Cortázar”, indica.

El artista escénico anuncia que en septiembre darán funciones de Algoritmo en el teatro de Tlaxcala y en el teatro Tepeyac de la Ciudad de México. El tamaulipeco que vive en Oaxaca aclara que no está seguro de haber creado un estilo, un sello. “Lo que sí creo es que en nuestro entrenamiento no sólo está la parte técnica, que te permite desarrollar habilidades y destrezas particulares. Sino que también entrenamos lo creativo desde lo corporal. Creo que hemos logrado construir nuestro propio lenguaje, con sus variantes en cada obra”, señala.

Aclara que no se siente consolidado. “Cuando alguien piensa que ya se sabe todo está frito. Tengo muchas cosas qué aprender, de la vida, de los jóvenes. Me voy reconstruyendo. Siempre me siento en peligro, en vilo, corro muchos riesgos. Entreno todos los días. Tengo 66 años, pero amanezco de 30 o 40. Y cuando estoy en la clase me siento de 18. Pero al regresar del ensayo, en la noche, tengo 97 años. Recojo mis huesitos con pala”, narra entre risas

Acepta que “quizás he tomado decisiones equivocadas. No me arrepiento de nada. Pero sí reviso y soy autocrítico. Trato de sacar ventaja de mis errores. Así crezco”.