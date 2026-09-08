Explora la cosmogonía de los pueblos

La exposición “Tonos y sombras: Baltazar Castellano Melo” es una reflexión sobre la identidad de los pueblos originarios y afrodescendientes que habitan la Costa Chica de Guerrero.

Surgida de una estancia en el Museo Nacional de Antropología (MNA), la exhibición consta de unas 46 piezas que abarcan temas como la identidad, la cosmogonía, la resistencia social y la autopercepción de los habitantes de esos territorios. En entrevista con La Jornada, el pintor, originario de Cuajuinicuilapa, Guerrero, habló sobre esta muestra que se exhibirá hasta el 8 de noviembre.

“Desde la visión y la curaduría antropológica que otorga este recinto, retomamos temas como lo cotidiano de la Costa Chica, en específico del pueblo negro-afromexicano. Es un tópico que venía trabajando desde hace años, pero estas piezas son muy profundas por el contexto histórico y del territorio de esa región guerrerense, donde convivimos pueblos costeños, amuzgos, nahuas, mixtecos y ñuu savis. Somos sociedades reconocidas por la resistencia, y nuestra demanda de visibilidad”, afirma.

Para Baltazar Castellano, el territorio es el punto neurálgico de la identidad de los habitantes costeños. A partir de la investigación que realizó en el MNA, el artista descubrió cómo estos pueblos se adaptaron y convivieron con los indígenas de esa región. “No somos originarios de aquí, sino que fuimos traídos de manera forzada, secuestrados, a este nuevo territorio”, declara.

Baltazar Castellano Melo sostiene que para construir un gran puente que vincule a los pueblos de las ciudades y de las comunidades se requiere de arte, cultura y libertad de expresión, “así podemos lograr no poner etiquetas, sino una gran conectividad entre las comunidades, en cuanto a lo político, el territorio y la conciencia”.

“Fue un proceso histórico muy largo, pero ahora es nuestro hogar y le hemos dado forma con nuestro trabajo en conjunto. Una parte fue esclavitud, pero poco a poco nos fuimos integrando a los grupos que habitaban aquí. Aquí vivimos la separación de las castas de la Nueva España, sin mencionar que nos implantaron una nueva religión”, añade.

La exposición “Tonos y sombras: Baltazar Castellano Melo” estará abierta al público hasta el 8 de noviembre en la galería del MNA (Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, colonia Chapultepec Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX). Entrada libre.