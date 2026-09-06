Exploran Chiapas Territorio de Letras

El programa Chiapas Territorio de Letras inició formalmente el 3 de septiembre con la participación de diversos escritores del estado. Esta iniciativa nace con la finalidad de que las comunidades chiapanecas encuentren en la palabra un espacio de creación, identidad y encuentro.

Participan en estas jornadas Alejandra Muñoz, con el Taller de Escritura Testimonial en la casa de la cultura de Pichucalco, y el escritor Mikel Ruiz, con el Taller de Narrativas en Lenguas Originarias en Chalchihuitán.

Además, en diversas casas de cultura se imparten talleres de poesía, como en Berriozábal con el poeta Julio Solís; en Chenalhó con Angelina Suyul; en Huixtla con Balam Rodrigo y en Suchiapa con Uberto Santos.

Cabe resaltar que este proyecto es apoyado con recursos federales, a través del Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2026 de la Secretaría de Cultura.

Se suman a la iniciativa

En la casa de la cultura de Huixtla se contó con una destacada participación juvenil durante la primera sesión del Taller de Iniciación a la Escritura Creativa: Poesía.

Este fue un espacio completamente gratuito, diseñado para acercar a las nuevas generaciones el universo de las letras. La jornada contó con la asistencia de estudiantes de la Escuela Preparatoria Alberto C. Culebro, quienes tuvieron la invaluable oportunidad de formarse bajo la guía de Balam Rodrigo, reconocido escritor y poeta del Soconusco y una de las voces más sólidas e indispensables de la literatura chiapaneca contemporánea.

Cabe señalar que las actividades formativas continuarán desarrollándose el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., y el sábado 19, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.