Exploran conexión entre la tierra y el arte

En el Exconvento de Santo Domingo en Chiapa de Corzo, la tarde del viernes se inauguró la exposición “Incisiones en la greda”, del artista Tony Gómez. Al hacer el corte de listón, precisaron que esta es una muestra que explora la expresión artística por medio de la forma, la textura y la identidad cultural.

Apertura

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas destacó que esta actividad fue organizada por la gestora cultural Silvia Vázquez, contando con la presencia del diputado federal Joaquín Zebadúa Alva. Antes de entrar a ver las obras, se llevó a cabo la presentación musical de Félix Rodríguez, etnomusicólogo de Proyectos Costumbreros.

La experiencia incluyó un místico ritual de agradecimiento a la Madre Tierra con el maestro Nicandro Hernández, además de la destacada intervención del poeta Efraín Bartolomé, quien con sus ideas, sumadas a las notas de evocación prehispánica, crearon una atmósfera de arte.

Añadieron que en cada pieza que integra la colección, el autor revela historias, emociones y una profunda conexión entre la tierra y la creación artística. Finalmente, invitaron al público en general a visitar la muestra y descubrir una propuesta artística inspirada en nuestras raíces y tradiciones.

Talleres de verano

Trabajadores del centro cultural Exconvento de Santo Domingo invitaron a la ciudadanía en general a ser parte de sus talleres de verano, que iniciarán dentro de unas semanas.

Destacaron que estas jornadas están orientadas a que niñas, niños y jóvenes puedan disfrutar actividades llenas de aprendizaje, creatividad, arte y diversión.

Informaron que las inscripciones ya están abiertas y que los interesados pueden pedir informes visitando las instalaciones de este espacio cultural ubicado en la calle Mexicanidad de Chiapas, en Chiapa de Corzo.