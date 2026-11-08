Exploran evolución comercial de Tijuana

Esta semana fue inaugurada en la Sala Central del Centro Cultural Tijuana (Cecut), institución de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, la muestra “Marcas del centenario: Canaco Tijuana, 100 años de historia”, una exposición gráfica que explora la evolución de la ciudad a través de las empresas que la formaron.

En la ceremonia habló el maestro Olivaldo Paz, presidente de Canaco Tijuana. “Antes de iniciar, quiero felicitar a mi amiga, la maestra Miriam García, por estar al frente del Centro Cultural Tijuana, que hace unos días cumplió apenas 44 años. Muchas felicidades”, expresó.

Muestra

“Nunca pensé que, pasado el tiempo, me iba a tocar tener el honor de estar al frente de esta Cámara de Comercio de Tijuana, la más importante del noroeste del país, en su centenario. Mucho menos estar aquí, celebrando el corte de listón de la primera exposición de Cámara de Comercio en un centro cultural”, señaló Paz.

Álvaro Montaño, presidente de los Festejos del centenario, dijo a su vez. “La verdad, las cosas que van a ver en la exposición les va a gustar, va a estar todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre y parte de enero, así que, si viene algún familiar desde afuera, pues tráiganlos a que conozcan el Cecut y también pasen a ver la exposición para que vean la historia de Tijuana”.

Montaño precisó: “Tijuana y San Diego tienen una estrecha relación económica, cultural, de todo tipo, muy, muy fuerte, dependemos fuertemente de la economía del sur de California, también quiero invitarlos, como ya les dije, que corran la voz para que vengan y nos visiten”.

La maestra Araceli Almaraz, curadora de la muestra, explicó que “Marcas del centenario”, representa “un esfuerzo colectivo, porque al presentar una parte de la historia en nuestra ciudad, no basta con una sola persona, se tienen que conjuntar esfuerzos y voluntades, y este es el caso”.

Historia

“Con esta exposición, nos sumergimos en la historia de Tijuana, conociéndola como un polo transfronterizo que emergió desde finales del siglo XIX, para ser exacta, desde 1886, con dos negocios, primero el Bazar Mexicano y después la Big Curios Store en 1887, estos negocios vieron crecer a San Diego y Tijuana, y nosotros hemos realizado una selección iconográfica que nos da cuenta de las actividades del comercio y los servicios turísticos, los cuales nos permiten observar la evolución y las sucesivas reactivaciones de la economía tijuanense”, puntualizó la académica.

“El Cecut nos permitió recuperar la memoria y reivindicar la identidad de los negocios de nuestra ciudad. Especialmente, agradezco a la maestra Miriam García, directora general de este recinto, así como a todo el equipo involucrado en el montaje del diseño y del espacio”, concluyó Almaraz.

La maestra Miriam García Aguirre, directora general de Cecut, dio la bienvenida a la inauguración y reconoció también, “la colaboración de todo el equipo de la Subdirección de Exposiciones y todo el personal del Centro Cultural Tijuana, con esta exposición participamos también en el programa de nuestro 44º aniversario, es muy importante para nosotros y para la comunidad reconocer también la historia de este maravilloso espacio que forma parte de todos nosotros”.

“Agradezco también a Canaco por su confianza, por el interés también en la historia y el patrimonio de la ciudad y por la reflexión a la que nos han invitado durante este año, porque tuvimos varias actividades en el marco de su celebración, muchas felicidades al comité organizador”, manifestó la titular de Cecut.