Exploran historias de viajeras y migrantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Instituto de Investigaciones Históricas y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, en colaboración con la Universidad de Granada y el Ateneo Español de México, organizó el Coloquio La Otra Tierra: Viajeras, Exiliadas y Migrantes en México, en Ciudad Universitaria.

El evento tuvo como objetivo estudiar las diversas experiencias de mujeres que, por razones formativas, políticas o migratorias, transitaron entre México y España, dejando una profunda huella en ambos países.

El coloquio se dividió en dos grandes ejes temáticos: “Viajeras mexicanas en España”, que se centró en el viaje formativo y cultural de figuras mexicanas clave. Ahí se presentaron ponencias sobre el viaje a España de la pintora Angelina Beloff, la artista Nahui Olin, la escritora Rosario Castellanos (en los años 50), la filántropa Isabel Pesado de Mier (siglo XIX) y la pintora Trinidad Carreño.

En “Exiliadas y migrantes en México”, la segunda parte, abordó las experiencias de mujeres que llegaron a México en condición de exilio o migración. Se escucharon testimonios familiares sobre el legado de la poeta libanesa Mary Jalife, la dibujante española Elvira Gascón, y la fotógrafa húngara Kati Horna.

El evento contó con la inauguración de la exposición fotográfica “Mujeres españolas del exilio”, en colaboración con el Ateneo Español de México. Las mesas del coloquio tuvieron como sede el Salón de Actos y el Salón Académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en Ciudad Universitaria.