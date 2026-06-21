Exploran vulnerabilidad de la gente

Una desaparición que trae como consecuencias el encierro y la sospecha es el detonante de Oasis, miniserie que mezcla el suspenso con drama juvenil.

Todo inicia al interior de un lujoso resort, al que solo pueden ingresar familias más poderosas de España. Pronto, los huéspedes pasan a ser cautivos por órdenes de la policía. Eso sí, disfrutan todas las comodidades y privilegios, al mismo tiempo que se desmorona frente a otros su identidad perfecta.

La causa por la que son retenidos es la desaparición de una joven. Los avances de la investigación revelan que ella pudo presenciar un crimen o bien, que, sin querer, descubrió el secreto de alguien muy poderoso dentro del complejo.

Buscan una salida

Pronto, el encierro hace que huéspedes y empleados comiencen a investigar por su cuenta, lo que saca a la luz rencores, pleitos y hasta algunos turbios secretos.

Oasis tiene también tintes de comedia negra al exponer la vulnerabilidad del ser humano que, en un entorno adverso, baja la guardia, dejando ver que están lejos de tener la vida perfecta que se han esforzado por exponer a través de las redes a los demás. Al mismo tiempo, el choque entre clases sociales se hace evidente.