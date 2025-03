Luego de quedar expuesta su relación con una persona que trabajaba para la delincuencia organizada, la modelo Gisselle Sampayo explotó porque están circulando noticias falsas sobre su muerte. “Ya vieron lo que andan diciendo, que mataron a Gisselle Sampayo, al parecer la mutilaron junto a dos hombres”, publicaron sobre su supuesto fallecimiento.

En sus historias en Instagram, ella opinó sobre ese rumor. “Está circulando en redes sociales que fui asesinada. Claro que no, gracias a Dios estoy bien. No estén jugando con ese tipo de cosas. Qué tristeza porque todos tenemos familia”, dijo en primera instancia. “Ya dejen de hacer esas notas, ya dejen de estarse metiendo en la vida de uno, ya dejen de estar, más que nada, inventando, porque, desgraciadamente todo ese público que me sigue se la cree, y no es así. No se crean de todas las notas amarillas que están circulando en redes sociales”, externó la modelo del programa Es show.