Expo Novias presenta el libro Súper novias

En un ambiente de fiesta se llevó a cabo el evento Expo Novias, el cual reunió a proveedores que pueden ser de interés para parejas que quieren tener una boda inolvidable. Desde fotógrafos, floristas y cabinas de fotos hasta barras de cocteles y mucho más para planificar el día más importante de sus vidas. En el mismo marco, Armando Palacios presentó su libro Súper novias, con el que busca cambiar la narrativa tradicional de la “novia estresada” por la figura de una mujer fuerte, estratégica y económicamente responsable