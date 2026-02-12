Expondrán la belleza del mar

En la Casa de las Artes y el Mar, ubicada en Puerto Arista, en el municipio de Tonalá, este 13 de febrero se llevará a cabo la apertura de la exposición fotográfica “De la tela del mar que nos envuelve”, de la creadora Yoana Vázquez.

La cita es este viernes a las 11:00 horas y como parte del evento habrá un conversatorio en el que participará el poeta y promotor cultural Julio Solís. En entrevista, los organizadores invitan al público a llevar una fotografía del mar, con la intención de crear un “collage fotopoético”.

Indicaron que esta muestra nació de la necesidad de mostrar algo distinto a lo que se ha hecho en el estado de Chiapas. Enfatizaron que en esta ocasión decidieron unir la belleza visual de la fotografía con la literatura, pues consideran que el arte debe tener una visión integral.

El punto de partida para armar esta exhibición fueron las fotografías de la maestra Yoana Vázquez en las que retrata el paisaje, la vida marina y el mar.

Entretejiendo la idea

Refirieron que desde hace meses venían hilando la exposición, hasta que surgió la invitación del director de la Casa de las Artes y el Mar para mostrar este trabajo. “El objetivo es dar a conocer las bellezas que tienen las playas de Tonalá y los manglares, así como la vida cotidiana de esta zona del estado. Esto no solo para promocionarla, sino para hacer conciencia sobre la problemática ambiental que las amenaza”, expresó Vázquez.

Por su parte, Julio Solís señaló que es importante decirles a las personas que si no se preservan estos lugares, van a desaparecer, porque es verdad que estamos padecimiento los efectos del cambio climático.

Asimismo, compartieron su deseo de que la exhibición pueda presentarse en otros puntos de la entidad, entre estos Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo.

Finalmente, explicaron que el nombre de la muestra se inspiró en un verso de un poemas de Jaime Sabines, con la finalidad de enmarcar esta actividad dentro de los festejos por el centenario del natalicio del Poeta Mayor de Chiapas.