Expondrán obras en el Congreso del Estado

Lux Gallery lanzó la invitación al público en general para que los acompañe a la apertura de la muestra “Trazos y matices”, que se inaugurará este martes 9 de diciembre en el Hemiciclo a Benito Juárez del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.

La cita es a las 10 de la mañana y se contará con exposición y venta de obra de los artistas Mextli Molina y Gabriel Pozo, según detalló la gestora y fundadora de Lux Gallery, Lucía Morales.

En ese sentido, indicó que Chiapas tiene un rico patrimonio artístico, por lo que una excelente manera de cerrar el año es dando a conocer el trabajo de dos chiapanecos.

Expresó que esta exhibición no sería posible sin la ayuda de aliados como la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, gracias a cuyo impulso se buscará posicionar la obra de creadores locales.

Sobre los creadores

Morales refirió que Mextli Molina es una artista plástica chiapaneca que ha participado en diversas exposiciones colectivas, incluyendo “Los colores de mi ser”, la cual se montó en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez, para explorar la riqueza visual y emocional del ser mexicano a través de piezas en acrílico y óleo sobre bastidor de tela.

De igual forma, compartió que Gabriel Pozo también es un artista plástico chiapaneco originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “Él ha estado trabajando durante más de nueve años, combinando técnicas clásicas y materiales sobre diferentes soportes. Su obra se centra en reinterpretar su cultura y expresar su visión de la sociedad y el entorno a través del color. Ha participado en varios proyectos culturales y de promoción de las artes. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes espacios públicos y ha recibido reconocimiento por su contribución al arte y la cultura chiapaneca”, precisó.

Asimismo, Pozo es cofundador de la Galería Digital Lux, un espacio que busca representar y dar a conocer a diferentes artistas del estado. A lo largo del año, Lux Gallery exhibió las obras de diversos creadores chiapanecos en restaurantes y hoteles de esta ciudad, con la finalidad de acercar estas expresiones artísticas al pueblo de Chiapas.