Exponen a Werevertumorro

Fernanda Blaz decidió terminar con las especulaciones sobre su ruptura con Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, en el nuevo episodio del podcast Hablemos de tal.

La pareja sostuvo una relación a lo largo de siete años, de la cual compartían detalles a través de su canal en colaboración. No obstante, luego de su separación, la creadora de contenido ha hecho evidente todas las complicaciones por las que atravesó.

Durante la plática con Un Tal Fredo, Fernanda Blaz habló sobre el amor y la admiración que sentía por Gabriel Montiel; sin embargo, aseguró que su cuerpo comenzó a mostrar signos de estrés, como parte del control en su relación. “Yo lo amaba. O sea, yo te lo juro que era mi vida, era el mejor hombre, ‘jamás me va a engañar’… o sea, él es ‘top’, yo lo megaadmiraba. Pero mi cuerpo hablaba, ¿sabes?”, contó.

Comportamientos

Como parte de su ingreso a redes sociales, la influencer comentó que el famoso creador de contenido comenzó a manejar sus campañas y su dinero, y ella recibía el 30 % por este trabajo, pero nunca tuvo conocimiento sobre sus ganancias reales.

Por otro lado, Fernanda confesó que después de terminar su noviazgo, se enteró de todas las infidelidades de Werevertumorro, quien aprovechaba cuando estaba fuera del país. “En Twitter me empiezan a poner de que ‘tu vato te está engañando con una morra de aquí’”, comentó.