Exponen arte con materiales económicos

“Economía de la ligereza” estará abierta al público hasta el 9 de febrero. Cortesía

Obras hechas con confeti, de cartón plegable y carteles se exhiben en la exposición “Economía de la ligereza”, donde se aborda cómo con un material tan sencillo como el papel puede encajar en el mundo pomposo del arte, en especial dentro de la Semana del Arte en Ciudad de México.

Se trata de la exhibición principal de Laguna —espacio dedicado a varios talleres de arte ubicado en Doctor Lucio 181, colonia Doctores— y fue curada por Baby Solís, crítica de arte y divulgadora a través de su plataforma Obras de Arte Comentadas. Son más de 15 creadores participantes, entre los que se encuentran Ulrik López, Xanath Ramo, Maribel Portela, Carlos Colín, Jesica Cruz, So Cabrera, y fueron seleccionados a través de una convocatoria. “Son obras principalmente de papel, frágiles y económicas; primero solo iba a ser de papel, pero luego me di cuenta que había economía de medios. Hay artistas que siempre han trabajado con papel, como Carolina Magis le interesa cómo la historia de México se relaciona con el papel, como los sobres manila; Xanath hace ingeniería de papel, igual Maribel Portela, pero no todos”, detalla Solís en entrevista.

Para la curadora esta muestra era la oportunidad no solo de exhibir obras que le han gustado a lo largo de sus múltiples coberturas para su cuenta de Instagram, sino también una oportunidad para aprovechar la visibilidad de la Semana del Arte y presentar nombres que no siempre dominan en la escena del arte convencional. “Son artistas muy buenos, pero no son los nombres que ves en todos lados”, afirma.

En el marco de la exposición, el domingo 9 de febrero a las 13:00 horas se llevará a cabo el conversatorio “Coleccionistas en voz alta”, donde participarán Jorge Zarur, de Colección Materia Íntima; Carlos Wilson, Colección República de Miranda, y Renata Blaisten, de la Colección Blaisten. “Es importante que el ecosistema escuche qué es lo que tienen que decir los coleccionistas, porque la Semana del Arte existe gracias a los coleccionistas, es una semana de venta. Ellos son los que detonan muchas cosas”, afirma Solís, quien recién fundó el grupo Personas Coleccionando Arte (PeCA).