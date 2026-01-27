Exponen “Conexiones naturales”

En la sala de exposiciones temporales de la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de Tuxtla Gutiérrez se exhibe la muestra pictórica “Conexiones naturales”, del artista Josmar Josué Morales Gutiérrez (JosmArt).

La apertura se llevó a cabo el 14 de enero del 2026. La colección se compone de un total de 14 piezas elaboradas con la técnica de óleo sobre lienzo. De acuerdo con las autoridades del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), la serie propone un recorrido visual que invita a reflexionar sobre los diversos vínculos que el ser humano construye con la naturaleza, desde una mirada sensible y contemporánea.

Presentación

El texto de sala detalla que JosmArt es un artista originario de Tuxtla Gutiérrez, egresado de la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

“Soy un artista visual con una pasión por la pintura, el dibujo y la escultura” expresó el creador. “He participado exponiendo cuadros en varias exposiciones, tanto dentro como fuera de mi ciudad de origen, tanto como invitado como siendo parte de un colectivo de artistas al que pertenezco desde hace algunos años”.

Aseguró que ha participado en la elaboración de murales que se encuentran en diversos puntos de la ciudad, además de impartir talleres de dibujo y pintura creativos en varias escuelas públicas.

Sobre su obra, afirma que los temas principales son las representaciones de los diferentes vínculos del ser humano con la naturaleza.

Acerca de su obra

“Busco hablar de las acciones que nos caracterizan tanto en la individualidad como en una sociedad. Además de que abordo una tendencia surrealista en la mayoría de mis obras, por puro interés personal en la técnica que me ayuda a representar fielmente mis ideas”, comentó.

Asimismo, compartió que la motivación principal para enfocarse en actividades de este tipo proviene del querer representar escenas que permitan sensibilizar al espectador.

La exposición se encuentra abierta de lunes a viernes y puede visitarse de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.