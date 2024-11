Cuando la relación entre Selena Gómez y el productor Benny Blanco salió a la luz en 2023, las redes sociales se inundaron rápidamente con opiniones negativas. Para muchos seguidores de la cantante, el músico no parecía estar “a la altura” ni tener el atractivo de la exestrella de Disney. Sin embargo, el tiempo ha demostrado ser el mejor juez, y recientemente Benny fue reconocido como uno de los hombres más sexys de 2024 por la revista People.

En la publicación, el rapero es descrito como todo un galán: “Él cocina, es un excelente anfitrión y sabe cortejar”. El título destaca su creencia de que “la caballerosidad no ha muerto”, resaltando sus consejos para ser un gran hombre.

Ante el reconocimiento, Selena Gómez no dudó en reaccionar y elogiar públicamente el amor incondicional que su novio le brinda. La actriz de Only Murders in the Building compartió en su Instagram, una foto de la revista en la que se ve a Benny, de 36 años, reclinado sobre una mesa con una pizza frente a él. “No solo me amas incondicionalmente, sino que siempre me traes mi pizza mexicana de Taco Bell”, escribió Selena, y agregó una cita de William C. Hanna: “Todavía no he descubierto cómo sentarme frente a ti y no estar locamente enamorado de todo lo que haces”.

En la entrevista, Benny explicó que disfruta pasar tiempo en la cocina preparando platos que le gustan a Selena, como encurtidos fritos y comida similar a la de Taco Bell. Además, destacó que ambos disfrutan de sus mañanas juntos, ya que suelen despertarse temprano, lo que consideran el momento ideal antes de empezar sus días. “Tengo una verdadera mejor amiga con quien puedo hacer todo lo que se me ocurra, y cada día es el mejor día de mi vida”, expresó Benny.

Entre sus consejos para conquistar, enfatizó la importancia de aprender a cocinar y hacer gestos de cariño, como decirle a la pareja lo linda que se ve. También afirmó que, para él, las primeras citas deben ser experiencias únicas, y que no es necesario gastar grandes cantidades de dinero para hacer feliz a alguien.