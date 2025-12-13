Exponen dudas sobre milagro guadalupano

Han pasado 494 años desde la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, tiempo en el que no solo la fe, sino también la duda, han acompañado este hecho.

El tema que genera más interrogantes es el de la imagen de la Guadalupana grabada en la tilma de San Juan Diego, hecho que ha motivado la realización de numerosas investigaciones y documentales.

“Es un verdadero misterio este milagro, porque es un retrato sobre un ayate que no debió durar más de 20 años y está cerca de cumplir 500”, explicó Sebastián Maussan, conductor del programa México: la casa de la Virgen de Guadalupe.

El periodista señaló que esta imagen, que muchos consideran una obra hecha por manos humanas, está llena de símbolos y detalles que hacen imposible esta afirmación, por ejemplo, en los ojos de la Virgen se puede ver el reflejo de las personas que estaban presentes en el momento del milagro de la aparición.

“Estamos convencidos de que es un milagro, al grado de que creemos que es el retrato de alguien vivo en esa imagen”, dice Maussan.

¿Cuándo se podrá ver?

Esta producción, que se estrena el 12 de diciembre por Maussan Televisión, explica, no solo va dirigida a los devotos de la Virgen de Guadalupe, también está pensada en sus detractores.

“Es resolver las dudas que hay sobre este milagro que pone, tanto a la parte científica, como a la religiosa a prueba, porque no podemos explicar cómo es posible que durante diversos acontecimientos (como un atentado con bomba) no haya daño en la imagen, y tampoco haya desaparecido con el tiempo”, añade.

El especial sigue la ruta que San Juan Diego hizo desde su casa en Cuautitlán hasta el Tepeyac. “También el contexto de porqué la consideramos la patrona de México, cómo su aparición ayudó a evitar la muerte de muchas personas y que se unieran a la fe”, comenta.

La localización y visita de los lugares históricos que ayudan a contar esta historia se hizo con el apoyo de investigadores guadalupanos, personal de Basílica de Guadalupe, historiadores y científicos.