Exponen obra maestra de Richard Avedon

Richard Avedon, uno de los fotógrafos más importantes de la historia y de los más influyentes del siglo XX, realizó en 1979 la que muchos consideran su obra maestra: “In the American West”, un recorrido a través de los retratos de la sociedad estadounidense más orillada e ignorada por el sistema, como los camioneros y su rostro desencajado por el cansancio, los trabajadores de los pozos petroleros y sus cuerpos ennegrecidos o las meseras de las cafeterías de pueblos olvidados.

La Fundación Mapfre de Madrid expone este monumental reportaje fotográfico de lo más profundo de estos personajes por medio de 110 imágenes reimpresas por la Fundación Cartier Bresson con pulcritud, excelsa técnica y material.

Avedon (1923-2004) hizo un viaje a los márgenes de la sociedad cuando ya se había consolidado como uno de los grandes referentes de la fotografía de la moda y los espectáculos, convertido en un ícono por sus trabajos para las revistas Harper’s Bazaar, Vogue, Life, The New Yorker o Rolling Stone, pero también por sus singulares retratos de Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Andy Warhol, Samuel Beckett, Bob Dylan, Janis Joplin, Prince o The Beatles.

No obstante, desde joven tenía la idea de emular uno de los trabajos fotográficos que más le habían deslumbrado de los siglos XIX y principios del XX sobre el llamado “Oeste americano”, reunido por el Museo Amon Carter Museum.

Su proyecto

De hecho, su punto de partida fue el retrato de Wilber Powell, un capataz de rancho con la expresión en la cara repleta de surcos y de mirada penetrante. En 1979, Avedon decidió dedicar sus veranos a viajar por los arrabales y los pueblos más inhóspitos del país para retratar a los capataces —uno de los personajes más olvidados—, faena que realizó hasta 1985.

Los ignorados que mueven el mundo

“Mis retratados son personas a las que nadie mira. Sin embargo, son las que mueven el mundo. Son las que hacen el trabajo”, explicó entonces el propio Avedon, consciente de que sacaba del anonimato a los ignorados por la propia maquinaria de una sociedad entregada al consumo y la opulencia.

En el momento que se dio a conocer, “In the American West” suscitó controversia por dinamitar el Oeste mítico de las grandes llanuras o el opulento de series de televisión, así como por el salto conceptual entre su trabajo glamoroso en las revistas y la crudeza de los personajes fotografiados.

El proyecto respondía al interés de Avedon por abordar una reflexión crítica y política sobre la sociedad mediante la exposición de los rostros de mineros, camareras, vagabundos, amas de casa, obreros y desempleados. La muestra de la Fundación Mapfre reúne 110 copias de referencia que el propio autor seleccionó y trabajó en el laboratorio para aquella exhibición y su catálogo.

La forma en que realizaba los retratos siempre fue la misma: con la luz natural del Oeste, al aire libre, a primera hora de la mañana y con un papel en blanco de fondo, en el que Avedon se situaba a un lado de la cámara sobre un trípode. Disparaba sin observar directamente el encuadre, pero permanecía muy cerca de las personas retratadas, a una distancia de un metro con 20 centímetros, lo que le permitía hablar con ellas durante la sesión de posado y tocarlas si estiraba el brazo.