Exponen obras de Andy Warho

La cotidianeidad y creatividad de The Factory, estudio multidisciplinario de arte ubicado en Nueva York, llegan a Casa del Lago a través de distintas fotografías y polaroids del célebre Andy Warhol, artista y actor que desarrolló el movimiento pop art, y que hoy toma este recinto de la UNAM con la muestra Warhol y su obturador fugaz, para mostrar una cara poco conocida del artista, así como dar un vistazo a algunos momentos íntimos en la carrera del también cineasta.

Este peculiar archivo conformado por fotografías, polaroids y otros objetos referentes a Warhol pertenece al Luckman Fine Arts Complex de la Universidad Estatal de California, el cual fue traído a México gracias a las gestiones de la directora de la Casa del Lago, Cynthia García Leyva, en una cooperación entre la UNAM y dicha universidad estadounidense.

“Fue idea de la Universidad Estatal de California comenzar a sacar este archivo, así como hacer colaboraciones con líneas similares en la UNAM, así que pensamos en mostrar una parte poco conocida de este autor tan referente para el arte, el mercado del arte y también la historia, así que pensamos juntos en mostrar algo con un enfoque especial”, refiere García Leyva.

La también investigadora apunta que es destacada esta colaboración entre ambas instituciones por la tensa relación entre México y Estados Unidos. “Mostramos una defensa, en todos los sentidos, de la cultura queer, de la diversidad artística, de la interdisciplina y de la experimentación, con un enfoque de un Warhol observador, fotógrafo, caminante, que plasmó una escena artística neoyorquina desde un lente particular”, agrega García Leyva.

El cuerpo de obra de la muestra se conforma por fotografías polaroids de pequeño formato, así como otras fotos de tamaño regular y una serie de serigrafías que complementan el discurso museístico. Para potenciar la experiencia estética, se colocaron una variedad de materiales de consulta sobre la vida y obra de Warhol, así como una proyección que da cuenta de sus procesos creativos. “Queríamos que The Factory fuera parte del discurso de la muestra, entender a Warhol como una figura muy específica, y mostrar estas interconexiones con figuras del arte, la escena nocturna, entre otros temas”, señala Adalberto Charvel, quien trabajó en adaptación museográfica de la exposición.