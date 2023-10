Exposición de Pokémon desata caos

La muestra es apta para mayores de seis años y está disponible en inglés y holandés, de acuerdo con lo descrito por el sitio oficial del museo. Cortesía

Recientemente se inauguró la colaboración de Pokémon con el Museo Van Gogh en Ámsterdam, como parte de la celebración por los 50 años del establecimiento.

La exposición estará disponible hasta el 7 de enero de 2024, y a pesar de que aún restan cuatro meses para disfrutar de la colección, usuarios de redes sociales mostraron el furor que causó a tan solo unas horas de abrir sus puertas. Y es que las pinturas de Pokémon que están inspiradas en las famosas obras maestras de Van Gogh, son una pieza única para los coleccionistas.

Cabe destacar que dicha colección está compuesta por seis pinturas realizadas por artistas de The Pokémon Company. Usuarios de redes sociales compartieron varios videos en los que se muestra cómo la gente se amontona para conseguir por lo menos una pieza de la colección de Pokémon y Van Gogh.

Las personas intentaron, a como diera lugar, tener un póster con alguna de las pinturas de Pokémon. Aún se desconocen los detalles, pero no faltó quien se preguntó en dónde estaban los elementos de seguridad para evitar que eso sucediera. A la vista no se observa ningún menor de edad, pero no se descarta; pues el museo permite la entrada gratuita para los menores de 18 años.

Incluso hubo quien logró filmar a la multitud momentos antes de que todo se tornara un completo caos. Por lo que se puede observar, el lugar estaba lleno. Además de celebrar los 50 años del museo, el objetivo es que las personas aprendan sobre la conexión entre Van Gogh y Japón, lugar que le sirvió de inspiración para varias de sus obras. “Vincent Van Gogh admiraba mucho los grabados japoneses. Lo inspiraron el uso de planos planos de colores fuertes, temas cotidianos y la atención al detalle en la naturaleza”, describe un artículo del museo.

Los interesados en asistir deberán pagar la entrada al museo que ronda en los 20 euros, es decir, alrededor de 370 pesos mexicanos.