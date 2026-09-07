Exposiciones en la Ciudad de México

El arte en Ciudad de México no se detiene. Si bien febrero ha logrado posicionarse como una fecha clave en la escena artística de México, el primer fin de semana de septiembre también es una oportunidad para llenarse los ojos con arte.

La asociación de galerías GAMA quiere demostrar al público y a compradores que hay exposiciones a lo largo del año.

Un ejemplo es la muestra “Salón Varsovia”, una versión contemporánea de lo que eran los salones de arte que se remontan al siglo XVII, se lleva a cabo en la galería Proyecto Paralelo (calle Varsovia 33, Juárez). Parecería que uno visita la casa de una persona, pero en realidad los muebles y obras que decoran sus paredes son la exhibición y se invita al público a sentarse a platicar, tomar un café o tequila, admirar los detalles, hojear los libros y conversar.

“El desastre del mundo actual es la pérdida de la conversación, hay menos ideas interesantes porque estas fructificaban en ese juego de salón que es el diálogo cruzado”, se lee en el texto de sala de la galería.

Miradas

Andrew Holmquist, artista estadounidense, comparte escenas que homenajean a la Ciudad de México en la exposición “Aguacero”, en la Galería Karen Huber (Bucareli 120-Piso 1, colonia Centro). El puesto de una “pintacaritas” en el Bosque de Chapultepec, un paisaje cotidiano en la Colonia del Valle, un puesto de mercado o una noche de bar fueron plasmadas con vibrantes colores y brochazos peculiares (porque el propio artista crea sus brochas).

Por primera vez en México se presentan los paisajes desoladores de José Gamarra. La galería Mariane Ibrahim (Río Pánuco 36, colonia Renacimiento) alberga las pinturas en las que el artista uruguayo plasma la intervención humana en el Amazonas, desde la colonización hasta la desmesurada explotación de sus recursos naturales.

“Esta exposición propone una lectura continental en la que la selva deja de pertenecer a un solo país para convertirse en el lugar desde donde puede leerse la historia compartida de las Américas”, explica la galería.

Más actividades

Hay más alternativas, por ejemplo la galería Kurimanzutto (C. Gobernador Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec) presenta la primera exhibición en México del artista y poeta John Giorno; Nordenhake (Monterrey 65, Roma Norte) alberga una dinámica exposición de Lagartijas tiradas al sol; Galería de Arte Mexicano (C. Gobernador Rafael Rebollar 43, San Miguel Chapultepec) muestra un diálogo entre dos importantes artistas: Francisco Toledo y Jan Hendrix, mientras que Lago Algo (Bosque de Chapultepec, Pista El Sope S/N, Bosque de Chapultepec II Sección) se llena de flores y pintura con las exposiciones “Hacer lugar”, de Studio Lenca, y “Una obsesión por las flores”, curada por Anaïs Lepage.