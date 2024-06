Extirpan riñón izquierdo a Don Omar

“Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy”, no solo es una frase que forma parte de la canción “Bandoleros” de Don Omar; también es una expresión que bien podría acomodarse al momento que recientemente vive, y es que, tras ser diagnosticado con cáncer, todo parece indicar que pronto recuperará su salud.

Hace apenas unos días, el reguetonero causó gran preocupación entre sus fans al revelar que le habían detectado esta enfermedad, además explicó que sería sometido a una intervención quirúrgica. “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, escribió.

Horas más tarde, anunció que la operación había sido todo un éxito; y aunque no dio detalles al respecto, ahora nueva información sobre su padecimiento ha salido a la luz. De acuerdo con el conductor Raúl de Molina, mejor conocido como “El Gordo” de Molina, al reguetonero le fue detectado un temprano cáncer de riñón y la cirugía que se le practicó fue para extirparle este mismo órgano. “Me dice él, hace un minuto, que le quitaron el riñón izquierdo; así que de aquí del programa hermano te mando los mejores deseos”, dijo durante la reciente edición de El Gordo y La Flaca.

Molina, quien fue diagnosticado con el mismo mal hace 20 años, confesó que fue el propio Don Omar quien se comunicó con él y reveló que fue intervenido en un hospital de Orlando, en Florida. “Tuve una gran alegría alrededor de las 6:15 de la tarde, cuando me entra primero un texto y a los 2 minutos una llamada... Era Don Omar, para decirme que había salido bien de su operación, una operación que demoró cuatro horas y que ya se sentía bien”, agregó.

Entre lo que pudieron hablar, porque el cantante aún estaba bajo los efectos de la anestesia, el presentador cubano destacó la felicidad que inundó al artista, pues le confesó que los doctores ya lo habían curado: “Todavía se le escuchaban los efectos de la anestesia, pero la alegría que recibí fue muy grande porque me dice: ‘ya me quitaron el cáncer’”. Al respecto, Don Omar no ha dado mayores declaraciones, pero en sus perfiles prometió a sus fans que una vez que termine de recuperarse, podrá contar lo que él considera como “un milagro con premeditación y alevosía”.