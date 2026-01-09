Extremist, corto nacido del encierro

El 16 de noviembre de 2023, Sasha Skochilenko, artista, poeta y música rusa de 33 años, fue detenida en San Petersburgo. Su delito había ocurrido casi dos años antes. Tras la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, reemplazó las etiquetas de precios en un supermercado por mensajes contra la guerra: cifras de muertos y ataques a civiles.

El gesto fue denunciado por una clienta de 76 años. El Estado respondió con una investigación por “difundir información falsa” sobre el ejército ruso. El veredicto: siete años de prisión. Esa historia se retrata en el cortometraje Extremist, escrito y dirigido por el cineasta ruso Aleksandr Molochnikov, hoy radicado en Nueva York, e inspirado en el caso de Skochilenko y que fue producido por la cineasta mexicana Jean Chapiro. “Queríamos que fuera un proceso compartido, que ella formara parte de cómo se contaba esta historia y no solo que se inspirara en su caso”, cuenta la productora.

En agosto de 2024, apenas una semana antes del rodaje en Riga, capital de Letonia, Skochilenko fue liberada como parte de un intercambio de prisioneros entre Rusia y países occidentales. La película, concebida desde el encierro, se terminó desde la libertad. Y durante la postproducción, varios miembros del equipo, como editores rusos, pidieron retirar sus créditos por miedo a represalias.

“En México tenemos libertad de expresión y al mismo tiempo hay temas que no puedes tocar porque pones en riesgo tu vida. El riesgo en Rusia es distinto, pero el fondo es el mismo: el costo de decir la verdad”, indica Chapiro.

Hoy, Extremist, un cortometraje de 17 minutos como parte del proyecto de maestría universitario de Chapiro en la Columbia University, forma parte de la conversación rumbo al Óscar. Su recorrido incluye el respaldo de productores ejecutivos como Ben Stiller y su distribución a través de The New Yorker. El corto se puede ver en Youtube.

Para Jean, el reconocimiento no era un objetivo inicial. “Nunca pensamos que esto iba a llegar aquí. Es una tesis estudiantil que planeamos en el sótano de la escuela”, recuerda.