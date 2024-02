El nombre de Grupo Bryndis, una reconocida banda mexicana de los años 80 y 90 por sus canciones románticas, como “Tu traición”, “Te vas con él” y “Amor prohibido”, vuelve a ser tendencia en las redes sociales.

A través de Tiktok, el usuario @IsraHChirray compartió un video donde se observa entrevistando a un hombre que se encontraba en la calle vendiendo frituras, quien presuntamente dijo ser el cantante principal del famoso grupo.

“Yo de joven fui bien famoso… Yo fui cantante de Bryndis”, expresó el individuo, quien no reveló su nombre, pero señaló que actualmente gana más dinero como vendedor de papas que cuando trabajaba en la agrupación.

“Nada más me daban mil pesos a la semana. Pero gano más acá con mis papas. Acá ganó 10 mil o 15 mil, a veces hasta 20 mil semanales”, aseguró el hombre, quien también cantó a capela algunas canciones como “Tu traición” y “Te juro que te amo” para demostrar que lo que decía era verídico.

Aunado a esto, agregó que desde hace siete años no trabaja para el mundo de la música; sin embargo, mencionó que si el grupo lo llega a necesitar de nuevo, no se negaría, pero les pediría un aumento. “Les voy a pedir un aumento más, mínimo 10 mil pesitos por tocada, ya no semanal”, recalcó.

El video que hasta este viernes contaba con 4 millones de reproducciones y 137 mil “me gusta”, causó revuelo y nostalgia en la plataforma china, pues algunos usuarios comentaron que se trataba del mismísimo Tony Solís, primer vocalista del grupo.

“Es famoso mi amigo Tony Solís. Conforma otro grupo, aquí los fans te queremos mucho”. “Cien por ciento no es Tony Solís”. “Regresa otra vez con el grupo Bryndis, verás que los vas a poner en alto otra vez”, son algunas de las reacciones.